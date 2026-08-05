Электрические снегокаты «Кашалот» впервые появились этой зимой в московских парках. Теперь их «переобули» и развезли по московским районам для катаний с детьми. Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Москвичи заметили на улицах города необычные транспортные средства. Одни подумали, что мини-доставщики товаров, другие – какая-то альтернатива «пухососам». Оказалось, что это электрические снегокаты «Кашалот», которые впервые появились этой зимой в московских парках. Теперь их «переобули» и развезли по московским районам для катаний с детьми.

- Мама, мама, смотри какая игрушка, - сказал мой сын, увидев снегокат возле станции метро «Спартак».

Первые мысли: новые виды самокатов? Позже таких же «малышей» мы увидели уже на Покровской набережной. На них ехали дети с родителями. Детское «и я хочу» поймет каждый родитель – и вот уже я еду со своим трехлетним сыном на площадке возле культурно-просветительского центра «Башня».

- Они бесплатные? – спрашиваю у мужа.

- Нет, я оплатил 300 рублей, у вас есть пять минут – катайтесь.

Для поездки не нужно скачивать приложения в телефон, просто сканируешь QR-код на снегокате и тебе предлагают выбрать один из тарифов. Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

Для поездки не нужно скачивать приложения в телефон, просто сканируешь QR-код на снегокате и тебе предлагают выбрать один из тарифов: есть пакеты «детский» — 300 рублей за пять минут и 550 рублей за десять минут, «быстрый» — 400 рублей за пять минут и 750 рублей за десять минут. После оплаты на экране включается таймер с обратным отсчетом.

Когда смотришь на «кашалота», то немного сомневаешься, а сможет ли он увезти взрослого? Оказывается, что да. Но есть ограничения по весу – до 120 кг (в целом, поехать может почти каждый). Если ребенок маленький и пока боится ехать один, то родитель может составить ему компанию на одном снегокате, главное – чтобы общий вес не превышал 120 кг.

Управление снегокатом простое – справа на руле рычаг «газ», слева «тормоз» - справится даже ребенок. Кататься можно только в пределах площадки – за пять или десять минут, конечно, далеко и не уедешь. Тем более, что скорость поездки в тарифе «детский» - 7 км в час, а для взрослых хоть и в два раза быстрее, но тоже всего 14 км в час.

Наше с сыном пятиминутное катание буквально пролетело, а эмоций осталось - выше крыши. Несмотря на то, что скорость действительно низкая, создается впечатление легкой и быстрой езды. Основатели говорят, что создавали прокат именно ради удовольствия и веселья. Когда на таймере оставалось 30 секунд мы услышали: «Успейте припарковаться, ваше время заканчивается». Как только мы поставили «кашалота» на место, то за спиной раздалось очередное детское: «И я хочу». И до конца летнего периода эта фраза прозвучит еще сотни раз.

Пятиминутное катание буквально пролетело, а эмоций осталось - выше крыши. Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

- Изначально это снегокаты, которые были адаптированы для катания по любым поверхностям. А сейчас добавлен летний модуль с колесом в переднюю часть, - рассказал KP.RU Антон Елизаров, руководитель шеринга электроснегокатов «Кашалот».

Сейчас по всей стране разъехались 250 «кашалотов», чтобы ежедневно развлекать детей и взрослых. А в зимний период их выезжает больше 1000. В Москве сейчас их можно встретить на ВДНХ, на Покровской набережной в районе Покровское-Стрешнево, в Лосином острове, в районе Митино, в Павшинской пойме, Троицке, Зеленограде.