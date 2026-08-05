Рыдала и пряталась в комнате, но он выломал дверь: в Москве муж из-за ревности зарезал жену

Мужчина зарезал жену из ревности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Столичные следователи задержали мужчину, который подозревается в убийстве своей супруги. Будучи в своей квартире 5 августа, он нанес ей не менее пяти ножевых ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте.

- Мужчина задержан и в ближайшее время будет доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Следователи уже возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", - сообщили KP.RU в Следственном комитете по Москве.

Молодая семья приехала в Москву из Армении - Ерванду 31 год, Анаит 30 лет. Муж работал в предприятии по ремонту дорог в Москве, там же работала и супруга. Вскоре в браке родился ребенок. Анаит была в декретном отпуске, водила ребенка в сад. Однако соседи из их квартиры на Пятницком шоссе постоянно слышали крики, скандалы. Мужчине казалось, что у Анаит много свободного времени и она завела любовника.

- Он был целыми днями на работе и ему казалось, что жена отводит ребенка в сад и у нее освобождается много времени для себя. Хотя она и работала. Ревность стала основной проблемой в отношениях молодой семьи, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

Накануне супруги утром поехали к родителям Ерванда - они жили также на Пятницком шоссе. Побыли у родственников недолго и вернулись домой. Уже по пути к своей квартире мужчина завел очередной разговор, обвиняя жену в изменах.

- Снова поругались, на фоне ревности и предательства. Женщина спряталась в комнате и рыдала. Но муж выломал дверь и стал кухонным ножом наносить удар за ударом супруге, - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, мужчина нанес не менее пяти ножевых ранений своей жене. От полученных повреждений женщина скончалась на месте. После убийства Ерванд не стал скрываться. Следователи и криминалисты сразу же приехали на место, допрашиваются свидетели. После допроса, ему назначат комплекс судебных экспертиз.