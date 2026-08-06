Переменная облачность и кратковременный дождь с грозой ожидаются в Москве 6 августа 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Четверг, 6 августа, продолжит радовать москвичей по-настоящему летней погодой, однако во второй половине дня возможны изменения. Погода в Москве сохранит высокие температурные показатели, но атмосфера станет нестабильной. Синоптики обещают переменную облачность, местами кратковременные дожди, а в отдельных районах — грозы. Это классический летний сценарий: солнце сменяется ливнем, а затем возвращается вновь.

Погода в Москве 6 августа 2026 года: температура воздуха

Днем воздух в столице прогреется до плюс 30–32 градусов. Это по-прежнему жарко, хотя до экстремальных значений предыдущих дней немного не хватает. Ночью столбики термометров опустятся до 18–20 градусов тепла — будет тепло и даже душновато.

Осадки в Москве 6 августа 2026 года

Первая половина дня, скорее всего, порадует солнцем и сухой погодой. А вот во второй половине дня небо начнет затягивать облаками. Ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Осадки будут локальными, но могут быть интенсивными. Ночью вероятность дождя сохранится, особенно по области. Зонт лучше взять с собой, особенно если планы на вечер включают прогулки.

Ветер, давление и предупреждения

Ветер в четверг будет западным и юго-западным со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление начнет снижаться: днем 748 мм ртутного столба, ночью — 749 мм. Это ниже климатической нормы, и метеозависимые люди могут ощутить дискомфорт, но резких скачков не ожидается.

Особых штормовых предупреждений на четверг пока нет, однако при грозе порывы ветра могут усиливаться. Водителям стоит быть внимательными на мокрой дороге во время кратковременных ливней. Пешеходам — иметь при себе зонт и не укрываться от дождя под высокими деревьями.

Погода в Москве 6 августа — это день контрастов: утром и днем — солнце и жара, а ближе к вечеру — освежающий дождь с грозой. Такая погода типична для разгара лета и приносит облегчение после зноя. Главное — следить за небом и не забывать зонт. Хорошая новость в том, что к выходным жара начнет спадать, уступая место более комфортным температурам.

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