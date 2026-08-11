Московские театры возвращаются из отпуска и удивляют зрителей премьерами

В театре на Таганке прошла первая премьера сезона — мюзикл «Вестсайдская история» (12+). Фото: «Московский Театр на Таганке» / tagankateatr.ru

Московские театры постепенно возвращаются из отпуска и приступают к работе. Во многих стартовал новый сезон. Уже вернулись с каникул театр «Шалом», Театр Эстрады, Московский театр кукол и другие.

В театре на Таганке прошла первая премьера сезона — мюзикл «Вестсайдская история». С 12 августа начинает работать Театр Олега Табакова. Театр на Бронной, Театр Гоголя, Геликон-опера - с 18 августа. Театр «ОКОЛО» - с 27 августа. Всего же 18 московских театров планируют открыть новый сезон до конца этого месяца. Кстати, билеты на самые популярные спектакли уже раскуплены на осень.

KP.RU сделал подборку спектаклей, которые рекомендуем к просмотру.

Итак, «Вестсайдская история» (12+) в Театре на Таганке. Спектакль по мюзиклу Леонарда Бернстайна, написанному в конце 50-х годов, поставила Дарья Авратинская (дочь директора Театра на Таганке Ирины Апексимовой). Она же исполняет одну из главных ролей - Аниту. Действие разворачивается в Нью-Йорке 1950-х годов на фоне противостояния двух уличных банд: «Ракеты» (потомки европейских иммигрантов) и «Акулы» (пуэрториканцы). Сюжет хорошо известен по культовому американскому фильму, вышедшему в 1961 году и получившему 10 премий «Оскар». А вообще это вариация знаменитой трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

Великая музыка Леонарда Бернстайна звучит в исполнении живого оркестра, хореография Джерома Роббинса адаптирована для сцены солистом Театра «Кремлёвский балет», балетмейстером Никитой Высоцким.

В Театре на Малой Бронной - премьерный спектакль «Преступление и наказание 1994» (18+). Действие романа Достоевского перенесено в конец ХХ века. Режиссер - Сергей Ходьков, ученик Константина Богомолова, который хорошо освоил прием «перелицовки» классики на современный фасон. Раскольникова в разных составах играют Григорий Верник и Богдан Жилин.

Первой премьерой сезона в Театре Олега Табакова станет «Звездный час по местному времени» (18+). Спектакль по пьесе Георгия Николаева (многие зрители знают сюжет по комедийной драме Николая Досталя «Облако-рай»). В маленьком провинциальном городке слоняющийся от безделья Коля, желая привлечь к себе внимание, говорит соседям, что якобы собирается уехать из города. Это его решение находит всеобщую поддержку, Коля становится местной знаменитостью, все соседи участвуют в его сборах и проводах. А он… ещё никуда не уехал. Но жизнь вдруг становится громче, быстрее и нелепее, чем прежде. Это история о том, как одна случайная фраза может резко изменить судьбу.

В Театре Эстрады можно увидеть мюзикл «Вальс-бостон» (16+), в котором прозвучат песни Александра Разенбаума. Режиссер постановки - Михаил Миронов.

Ростов-на-Дону начала ХХ века. Талантливый студент-медик Константин волею случая спасает жизнь местному вору. Его судьба в одночасье меняется, когда он попадает в запретный преступный мир и встречает свою любовь.

Живой оркестр, впечатляющие декорации и мощная актёрская игра создают атмосферу эпохи. Три часа, что идет спектакль, пролетают как мгновение.

В театре «Геликон-опера» - премьера оперы Александра Бородина «Князь Игорь» (16+) по мотивам эпической поэмы XII века «Слово о полку Игореве». Режиссер постановки- Дмитрий Бертман.

Александр Бородин создавал свою оперу «Князь Игорь» почти 18 лет, но так и не успел завершить. Сам композитор в шутку называл себя автором «неоканчиваемой оперы». После его скоропостижной смерти работу над «Князем Игорем» довели до конца его друзья Николай Римский-Корсаков и Александр Глазунов. Геликоновская версия максимально приближена к замыслу композитора.

Не стоит забывать и о маленьких зрителях. В августе начинает работать Центральный Театр кукол Сергея Образцова, где можно увидеть и представления для малышей с возрастной маркировкой (0+), и «Необычный концерт» (12+), и спектакль «Спасти Бибигона» (6+), и экскурсии по закулисью, и мастер-классы в мир театральных кукол.

В августе работают две сцены Московского театра кукол – камерная сцена на улице Бажова и Сцена в Пестовском переулке, где идут спектакли по классическим и современным произведениям не только для детей, но и для взрослых.

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