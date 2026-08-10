«Путешествие мечты для слушателей»: «Ретро FM» рассказало о круизе по греческим островам

Фото: Ретро FM / Александр Фролов

Радиостанция «Ретро FM» завершила десятидневное морское путешествие по Черному и Средиземному морям. Гостей лайнера Astoria Grande сопровождали слушатели и ведущие станции, а развлекательную программу обеспечивали российские артисты - группы «Лицей» и PLAZMA, а также Александр Айвазов. За время поездки участники круиза увидели живописные острова Греции и побывали в Стамбуле и Бодруме.

Пятнадцать слушателей из разных регионов России выиграли путевки на двоих в суперигре радиостанции. Путевки были полностью оплачены организаторами конкурса.

Маршрут «Круиза Ретро FM 2026» начался в Сочи. Сперва путешественники прибыли в Стамбул, где осмотрели Айя-Софию, Голубую мечеть, Галатский мост и другие знаменитые места города.

Фото: Ретро FM / Александр Фролов

Далее судно направилось к греческим островам, которые произвели на гостей огромное впечатление. На Родосе группа побывала на улице Рыцарей и посетила пляж Прасониси - точку соединения Средиземного и Эгейского морей.

Путешественники также прогулялись по узким улочкам Миконоса и полюбовались видами городка Ия на Санторини. Одной из остановок стал город Волос, где туристы прошлись по набережной Аргонавтов. Если верить мифу, именно отсюда Ясон начал свое путешествие за Золотым Руном.

В «Круизе Ретро FM 2026» мечты сбылись и у артистов. Вокалистка музыкальной группы «Лицей» Анастасия Макаревич сыграла свадьбу прямо на лайнере. Ее мужем стал Евгений Першин, который внезапно решил сделать своей второй половинке предложение прямо в путешествии. Пару обвенчал капитан круизного лайнера.

Фото: Ретро FM / Александр Фролов

Веселое настроение слушателям задавали ведущие шоу «Первая Смена» Рита Субботина и Саша Светлов. По традиции на корабле прошла «Белая вечеринка», а в конце круиза был проведен целый гала-концерт с участием всех артистов проекта.

Однако это не все приключения гостей. Прямо посреди открытого моря пассажиры Astoria Grande участвовали в увлекательных розыгрышах и спортивных состязаниях. Музыкальный квиз выиграла команда, участниками которой стали исполнительницы группы «Лицей».

«В “Круизе Ретро FM” всегда столько активностей, скучать не приходится. “Ретро FM” умеет развлекать и радовать. Я люблю всяческие конкурсы, и когда моя команда выиграла один из квизов радиостанции - не смогла сдержать эмоции!» - заявила певица.

Музыкальной кульминацией «Круиза Ретро FM 2026» стали концерты звезд. Группа «Лицей» спела полюбившиеся публике хиты, а также популярные треки Рианны и Леди Гаги.

«“Круиз Ретро FM” — это по-настоящему масштабное событие. С огромным количеством эмоций, посещением замечательных островов Греции и лучших турецких городов. Столько сюрпризов и удовольствия!», - сказал солист группы PLAZMA Роман Черницын.

Фото: Ретро FM / Александр Фролов

А вот Александр Айвазов решил поразить слушателей не только музыкой, но и интересными образами. Каждый его номер сопровождался новыми костюмами. По словам самого артиста, он очень любит отдых на море, поэтому выступать в путешествии ему было только в радость.

«Организация столь масштабного проекта с участием звездных артистов потребовала несколько месяцев напряженной работы команды радиостанции. Но по прошествии этих десяти дней могу сказать - “Круиз Ретро FM 2026” того стоил! Так что в следующем году мы снова подарим радиослушателям путешествие мечты!» - сказал программный директор «Ретро FM» Андрей Свистунов.