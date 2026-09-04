«Миг, когда сердце замирает от красоты»: Инвалид по зрению из Москвы выставляет фотоработы, сделанные почти вслепую

Фото: Наталья Завьялова

Каждый из нас имеет обширную галерею в телефоне. Даже если фотографических способностей нет, все равно хочется запечатлеть тот или иной момент в памяти — любимую зверушку, гримасы ребенка, обнимашки, закат, спектакль (где снимать запрещают) или хотя бы посиделки в приятной компании. Зачем? Хотя бы, чтобы потом пересматривать, сделать слепок, отпечаток в вечности. И пусть при смене аппарата переносить, а то и удалять все эти шедевры, рвущие память смартфона по швам, душа болит, кошки скребут на сердце, но все равно снимать не перестаем. Так уж устроен человек.

Обычный.

Фото: Наталья Завьялова

А вот для особенных людей — к примеру, инвалидов по зрению — всё это чуть больше, чем фото. Это возможность ухватиться за ускользающий катарсис, невыносимую красоту, что видится хоть и без фокуса, но особенно обостренно ощутима душой. Разглядеть то, что увидеть практически невозможно. Всмотреться в великолепие сквозь темные пятна.

Бывший журналист, переводчик, сотрудник пресс-служб федеральных каналов и специалист по связям с общественностью с 40-летним стажем Наталья Завьялова работать полноценно не может. После операций на глазах зрение сошло почти на нет. Печатает только капслоком, пропуская буквы или ставя лишние, — чего за всю жизнь не бывало, конечно, никогда. Плохо видит, зато превосходно чувствует красоту. Природы в том числе. Именно поэтому Наталья и стала снимать на мобильный телефон. Для себя. Для сына. Для людей. Чтобы чувство прекрасного резонировало и множилось, растекаясь теплом среди неравнодушных. Тот случай, когда красота — не в глазах смотрящего, а внутри — и этим невозможно не поделиться.

Фото: Наталья Завьялова

Кадр к кадру — Останкинская башня режет солнце пополам, пруд симметрично зеркалит нависающие деревья, туча брюхом зелень кроет — и собралась галерея. А в московском ДК «Содружество» организовалась бесплатная выставка мобильной фотографии для всех жителей Москвы, которая пройдет с 5 сентября по 9 октября. Под названием «Мои Путяевские: магия места». Путяевские — это знаменитый комплекс живописных водоемов в Сокольниках, где самобытный фотограф и поймала вдохновение.

Фото: Наталья Завьялова

— В фотографиях я ловила тот самый миг, когда сердце замирает от красоты, — признается Наталья. — Мне хочется, чтобы это чувство отозвалось и в зрителе. Одна из моих любимых фотографий — концептуальная, где виден как будто след от самолета на воде. Я называю ее «Небесная колба»: небо там отражается в глади каскада малых Путяевских прудов, а лесная крона с дальней пер

Фото: Наталья Завьялова

спективой образует форму бабочки — и получается самолет. Получается такой триптих.

Во время работы выставки Наталья Завьялова лично отвечает на любые вопросы и делится секретами «магии» любимых Путяевских прудов.

Где: ДК «Содружество», Рижский пр-д, д. 9, вход свободный.