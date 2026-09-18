В Москве открыли выставку о технологиях «Взгляд в будущее с 5G»

Выставка «АртВиток» на Пушкинской набережной в Парке Горького.

В виде интерактивных инсталляций и арт-объектов МТС совместно с мультимедийными художниками покажет, каким будет будущее с внедрением сети «пятого поколения». Выставка раскрывает преимущества сверхбыстрого интернета в разных сферах: от медицины и образования до промышленности, обновлённого внешнего вида городской среды и телеком-инфраструктуры.

Открытие выставки посетил режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук. Он взглянул на 5G не как технический эксперт, а как человек индустрии и житель мегаполиса. В формате открытого интервью Бондарчук обсуждал с экспертами, что такое 5G на самом деле, стоит ли его бояться и когда новая связь станет частью повседневной жизни.

Пространство «АртВиток».

— Наша задача — доступно и понятно рассказать о той роли, которую пятое поколение связи играет в появлении новых цифровых сервисов и развитии инфраструктуры для жизни города: беспилотного транспорта, умной медицины, производства, управляемого в реальном времени, и совершенно нового уровня цифровых сервисов для каждого жителя. Сегодня мы хотим показать эти изменения не языком технических характеристик, а языком искусства, понятным и близким каждому. На первом этапе проекта «АртВиток» мы использовали технологии, чтобы расширить восприятие классического искусства с помощью дополненной реальности и генеративной графики на базе искусственного интеллекта. На втором этапе — это возможность увидеть будущее раньше, чем оно наступит, и почувствовать, зачем 5G нужен именно горожанам: чтобы город стал удобнее, безопаснее и человечнее, — сказала на открытии генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Инесса Галактионова.

Топ-менеджер также рассказала об этапах запуска 5G в России, о том, чем новая скорость отличается от предыдущих поколений связи, и о том, как технология уже сегодня меняет медицину, промышленность и индустрию развлечений. Своей задачей авторы проекта видят возможность дать представление гостям о следующем поколении связи не как об абстрактном явлении, а как о рабочем инструменте.

В рамках второго цикла проекта гости могут посмотреть пять инсталляций, созданных совместно с мультимедийными художниками STAIN, Radugadesign и Виктором Поляковым. Среди экспонатов — проекты, которые позволяют наблюдать, как сигнал собственного телефона посетителя становится частью произведения, и голографический объект, который показывает, в каких сферах 5G уже работает.

Выставка «Взгляд в будущее с 5G» будет открыта до 7 октября, вход свободный. Часы работы пространства — с 12:00 до 23:00, без выходных и перерывов.

Фотоматериалы предоставлены МТС.