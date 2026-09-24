Пикник Афиши планируют провести в нескольких городах России

Каждое лето «Пикник Афиши» превращается в место встречи меломанов и любителей активного отдыха. Фото: предоставлено пресс-службой компании «Афиша»

Фестиваль «Пикник Афиши» вновь пройдет в 2027 году сразу в двух российских городах - Москве и Санкт-Петербурге.

Столичной площадкой станет музей-заповедник «Коломенское», а петербуржцев ждут на Елагином острове. Организаторы обещают объявить программу позже, но уже сейчас можно бронировать места. Билеты доступны на официальном сайте. В новом сезоне луна-парк уступит место другому формату с собственными декорациями и героями, приготовив для гостей неожиданные сюрпризы.

Каждое лето «Пикник Афиши» превращается в место встречи меломанов и любителей активного отдыха. Здесь пересекаются пути старых приятелей и завязываются новые знакомства, звучит хоровое пение любимых хитов, а иногда, просто прогуливаясь мимо сцены, можно случайно открыть для себя новую группу. Гости приезжают к самому первому выступлению и остаются до финального аккорда, успевая между концертами попробовать разные развлечения. Таким образом участники фестиваля проживают целый мини-отпуск всего за сутки.

В 2026 году фестиваль собрал свыше 50 тысяч посетителей в обоих города. Фото: предоставлено пресс-службой компании «Афиша»

В 2026 году фестиваль собрал свыше 50 тысяч посетителей в обоих городах. Сами площадки превратились в масштабный луна-парк. Атмосферу праздника создавали уличные артисты и ходулисты вместе с яркими декорациями, пока на сценах чередовались хип-хоп, рок, инди и поп. Особым событием стало появление отдельной электронной сцены в Петербурге. Прежде подобный формат существовал только на московской площадке.

Помимо музыкальной программы, посетителей ожидали разнообразные активности: работали фудкорты с хот-догами, восточной уличной едой, ресторанными блюдами и авторскими напитками. В музейной зоне разворачивались интерактивные инсталляции, а творческие мастерские предлагали расписать одежду или создать памятный сувенир. Отдельно была продумана детская зона с квестами, театральными постановками и мастер-классами по дизайну.

Полный состав участников и детали программы «Пикник Афиши-2027» станут известны позднее. Пока же стоит отметить в календаре две даты: 19 июня фестиваль пройдет в Москве, 7 августа - в Санкт-Петербурге.