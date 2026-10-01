Вице-мэр Ракова: Москва расширила сеть мобильной вакцинации двумя необычными площадками

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Москве открылись два новых мобильных пункта вакцинации от гриппа — в парке «Зарядье» и на канатной дороге на Воробьевых горах. Они дополнили 18 площадок у станций метро, МЦК и МЦД.

— Открываем пункты вакцинации от гриппа в популярных городских пространствах. На Воробьевых горах для этого выбрали кабинку канатной дороги, популярной среди москвичей и гостей столицы. Мы превратили ее в арт-объект. Еще один пункт открылся в парке „Зарядье“, где павильон стал частью ландшафта, — рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кабинка для вакцинации на Воробьевых, увы, неподвижна. Она находится прямо у входа на канатку. Работает по понедельникам с 14:00 до 20:00, со вторника по воскресенье — с 11:00 до 20:00. В «Зарядье» желающим привиться стоит искать оранжево-красный павильон в центре парка. Пройти вакцинацию можно по будням с 12:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 20:00.

Перед вакцинацией врач проводит осмотр и проверяет наличие противопоказаний. В среднем вся процедура занимает 10-15 минут. С собой достаточно взять паспорт и полис ОМС (при наличии).

Бесплатно привиться от гриппа также можно во всех городских поликлиниках, а также у входов на станции метро «Речной вокзал», «Домодедовская», «Щелковская», «Молодежная», «Электрозаводская», «Киевская», «Курская», «ВДНХ», «Медведково», «Выхино», «Жулебино», «Планерная», «Новогиреево», «Пражская», «ЦСКА».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Против четырех и даже пяти врагов: как новые российские вакцины защитят от менингококка

Без слез, чихания и запретов в еде: в России зарегистрировали уникальную вакцину от аллергии на березу

Осенняя хандра: что стоит за хронической усталостью