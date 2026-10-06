Воробьев: При атаке беспилотников в Подмосковье погибли два человека Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

В Подмосковье в результате одной из массированных атак БПЛА погибло два человека, еще девять пострадали. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ночная атака по Москве 6 октября

Российские системы ПВО уничтожили 161 беспилотник, направленный на Москву минувшей ночью и утром 6 октября. Об этом во вторник в мессенджере MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«39 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал градоначальник в соцсетях в 09:19 по мск.

Крупнейшая атака на Московскую область: подробности

Крупнейшая атака совершена на Подмосковье ночью с 5 на 6 октября. Всю информацию о происходящем транслирует губернатор в социальных сетях.

«Этой ночью Подмосковье подверглось атаке беспилотников. Силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы над территорией Московской области уничтожены и подавлены 185 БПЛА в 16 муниципалитетах», - написал политик в посте.

В семи муниципалитетах - Ступино, Дмитрове, Волоколамске, Истре, Серпухове, Домодедово и Наро-Фоминске - пострадали 47 частных домов. В селе Лобаново (Домодедово) в жилом многоквартирном доме повреждены четыре квартиры. Там выбиты окна и остекление балконов. Гражданские не пострадали, эвакуация жителей не потребовалась. Кроме того, повреждены окна котельной, что расположена рядом.

В Ступино и Истре повреждены три машины. В деревне Литвиново на территории местного склада произошло небольшое возгорание. Оно уже ликвидировано.

Два человека погибло из-за атаки БПЛА

В Барыбино (Домодедово) спасатели обнаружили под завалами разрушенного дома 71-летнего погибшего. Женщина, находившаяся в этом же частном жилище, пострадала. Кроме того, подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа.

«Еще раз выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», - подчеркнул Воробьев.

Всем пострадавших оказывается медицинская помощь. Сейчас на всех пострадавших территориях работают коммунальные и экстренные службы. Все необходимые поручения главам муниципалитетов и профильным службам даны.