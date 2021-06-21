Прививка от коронавируса для подростков в Москве: Начинаются испытания вакцины «Спутник V» среди школьников от 12 до 17 лет

Важно защитить от коронавируса не только взрослых, но и детей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве в начале июля начинаются клинические исследования вакцины «Спутник V» для подростков. Сделать первыми прививку смогут 350 школьников. Об этом 21 июня заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- В начале июля в столице начнется клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Так же, как и до этого для граждан старше 18 лет, исследование будет проходить в три фазы - по уже отработанной технологии, - сказала Анастасия Ракова.

Первая и вторая фазы исследования будут проходить на базе Морозовской детской городской клинической больницы (ДГКБ) и ДГКБ им. Башляевой – примут участие 100 детей, а третья фаза пройдет в детских поликлиниках города – сделают прививку еще 250 детей. Первые три дня дети будут находиться в изолированных боксах стационара под присмотром врачей.

Перед участием в вакцинации все подростки пройдут медобследование и сдадут ПЦР-тест. Клинические исследования будут длится один год. Напомним, что сейчас в столице можно сделать прививку от коронавируса следующими препаратами: «Спутник V», «Эпивак», «Ковивак» и «Спутник Лайт». Все они имеют возрастные ограничения – 18+.

Конкретно

Чем будут прививать детей? Препаратом «Спутник V». Но дозировка меньше, чем взрослым.

Кто может принять участие в исследовании? Те, кто ранее не болел коронавирусом и не имеют противопоказаний к прививке. Вакцинацию нельзя проводить, если за две недели до прививки ребенок болел ОРВИ или другими заболеваниями.

Как будут проходить наблюдения после прививки? Подростки должны будут еще несколько раз прийти в медучреждения, чтобы сдать анализы. Также они будут вести дневник самонаблюдения в мобильном приложении, врачи будут периодически звонить и спрашивать о самочувствии.

Кстати

Включить подростков в программу вакцинации

- Важно защитить от коронавируса не только взрослых, но и детей. По результатам клинических исследований можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации, - говорил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.