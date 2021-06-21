В Москве антимасочник с ножом напал на администратора кинотеатра

Мужчина был задержан и доставлен в полицейский участок. Сейчас по данному факту проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночной сеанс в кинотеатре торгового центра «Атриум», что недалеко от Курского вокзала, чуть было не закончился кровавой разборкой. Все произошло около полуночи субботу, 19 июня, на входе в кинозалы. Мужчина средних лет проигнорировал просьбу администратора надеть маску. Посетителю предложили бесплатную маску ,уговаривали ее надеть, но на все это он реагировал агрессивно.

- После словесной перепалки посетитель кинотеатра достал нож и начал угрожать сотруднику, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Чудом обошлось без крови. Буйного посетителя скрутили охранники. До приезда полиции антимасочника держали в подсобке.

- Мужчина был задержан и доставлен в полицейский участок. Сейчас по данному факту проводится проверка, - добавили в главке столичной полиции.

В свое оправдание в участке москвич заявил, что маски не носит, потому как уже сделал прививку от коронавируса. А вот складной нож, видимо, у него всегда в кармане. Скорее всего, против москвича возбудят уголовное дело по статье «Хулиганство».

Напомним, в столице продолжает действовать масочный режим, который касается всех жителей, независимо от того сделали они прививку или нет.