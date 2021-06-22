В Москве девушка сдала свою подругу, которая обокрала модель и блогера из Беларуси

Несколько дней назад 31-летняя модель и блогер из Белоруссии Наталья Стишенок заявила в полицию о пропаже из её квартиры в Москве швейцарских часов за миллион рублей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Несколько дней назад 31-летняя модель и блогер из Белоруссии Наталья Стишенок заявила в полицию о пропаже из её квартиры в Москве швейцарских часов за миллион рублей. Девушка объяснила, что их она не могла найти уже больше полугода, но всё это время не была до конца уверена, что часы украли. Наталья думала, что могла сама случайно потерять или где-то забыть украшение.

Стишенок сама пыталась отыскать пропажу и провести расследование. Ведь к ней домой мало кто мог попасть, кроме уборщицы. Девушка вспомнила, что к ней приезжала визажист, но её Наталья не могла заподозрить в воровстве, потому что давно пользовалась услугами этой девушки и доверяла ей. Но больше в квартире из посторонних долгое время никого не было.

Наталья почти отчаялась найти часы и смирилась с мыслью, что она их потеряла, но неожиданно с ней связалась какая-то женщина. Она представилась Магдой и рассказала, что подруга-визажист попросила её сдать в ломбард дорогие часы по своему паспорту. Сначала она согласилась помочь, отнесла украшение в ломбард в Коробейниковом переулке и получила там 4,5 тысячи долларов. Деньги она передала подруге. Но потом женщина решила во всём сознаться. Она разыскала хозяйку часов и рассказала об их судьбе.

— Поступило заявление о краже часов марки "Jaeger-LeCoultre", примерной стоимостью более 1 000 000 рублей. По данному факту проводится проверка, — сообщил источник kp.ru

Часы хозяйке пока не вернули.