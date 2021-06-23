Людям с инвалидностью - лекарства, ухаживающим - достойную оплату

Татьяна Буцкая. Фото: Анна НИКИТИНА

Общественная организация «Совет матерей» провела круглый стол, где эксперты обсудили проблемы обеспечения лекарствами людей с ограниченными возможностями и финансового обеспечения тех, кто ухаживает за ними. Участники встречи предложили усилить ответственность и контроль за выдачей льготных препаратов.

«К нам в организацию нередко обращаются люди с инвалидностью, которые сталкиваются с задержкой выдачи нужных лекарств из-за их отсутствия в аптеке, - сообщила лидер «Совета матерей», эксперт общероссийского народного фронта Татьяна Буцкая. - Я считаю, что это связано с банальной халатностью, когда ответственные за закупку препаратов не подали своевременно необходимые документы. Люди должны своевременно получать положенные им медикаменты».

По словам эксперта, с 2020 года стало проще подбирать необходимую терапию. Врач может на льготных условиях назначить любой препарат из перечня жизненно необходимых и важных лекарств. Однако, по ее мнению, для людей с инвалидностью необходимо расширить этот перечень, включив в него и дефицитные лекарства.

«Считаю важным учитывать появление новых видов лекарств. Если выходят современные, эффективные виды медикаментов, они должны оперативно включаться в список для льготников», - добавила Буцкая. По мнению участников круглого стола, следует также усилить административную ответственность и контроль за своевременной закупкой и выдачей лекарственных препаратов в рамках льготного обеспечения.

Татьяна Буцкая рассказала еще об одной проблеме, которая беспокоит людей с инвалидностью. Ежемесячную финансовую компенсацию могут получать как члены семьи, так и приглашенные помощники, но ее размер составляет всего 1,2 тыс. рублей.

«Эта сумма крайне мала, но даже ее могут не выплатить, если у ухаживающего есть другой источник дохода. Например, зарплата. Считаю, что выплаты необходимо поднять до прожиточного минимума и на их получение не должно влиять наличие других денежных поступлений», - заявила Татьяна Буцкая.

Ранее эксперт предложила установить для соцработников льготы и выплаты на уровне персонала медучреждений.