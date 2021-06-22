В Москве задержаны три продавца фальшивых сертификатов вакцинации от коронавируса

Сертификат о вакцинации получает каждый привитый от ковида. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столичные оперативники задержали троих дельцов, которые штамповали поддельные сертификаты вакцинации от ковида. Нелегальный бизнес они продвигали в интернете. Сами участники товар не привозили, а использовали курьерские службы. Доставщики были не в курсе, что замешаны в преступной схеме.

— Цена одной справки составляла от 4 до 5 тысяч рублей в зависимости от срока изготовления. Во время оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов на Мичуринском проспекте полицейские задержали мужчину, доставившего заказчику сертификат о вакцинации без ее фактического прохождения. Затем оперативники установили 19-летнего молодого человека, который непосредственно сбывал поддельные справки, передавая их курьерской службе в запечатанных конвертах, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Позднее взяли 23-летнего изготовителя фальшивых сертификатов. Злоумышленник скачал в Сети пустые бланки, раздобыл поддельные печати медучреждений и заполнял документ.

— В офисе на Электродной улице полицейские обнаружили и изъяли незаполненные образцы документов, бланки сертификатов о вакцинации против COVID-19, более 60 печатей медицинских организаций, а также штампы с наименованиями вакцины, — добавила Ирина Волк.

Возбуждены три уголовных дела за изготовление и сбыт фальшивых документов. Организаторам бизнеса грозит до трех лет колонии. Кстати, за покупку нелегального сертификата тоже предусмотрена уголовная ответственность — до одного года колонии.

Ранее корреспондент kp.ru рассказывал, как в Москве устроен черный рынок сертификатов вакцинации от ковида. Журналист заказал бумагу через мессенджер Telegram за 3000 рублей.

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