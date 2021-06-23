Умереть нельзя привиться

Прививку можно сделать бесплатно! Фото: Пресс-служба ДЗМ

Прививку от коронавируса сделать в Москве сегодня не проблема. Медики принимают желающих везде - в поликлиниках, в торговых центрах, в МФЦ и даже в павильонах «Здоровая Москва» в парках (см. список ниже). Горожане активно идут на вакцинацию. Но некоторые тянут до последнего, пока опасная болезнь не приведет к трагическим последствиям. Своей историей поделилась 70-летняя москвичка Любовь Рязанцева.

- По состоянию здоровья у меня оформлена третья группа инвалидности по общим заболеваниям, - рассказывает Любовь Тихоновна. - У нас в микрорайоне давно собралась компания людей с инвалидностью. Живем рядом, некоторые даже в соседних домах. Мы вместе ходим в бассейн каждую неделю, общаемся, помогаем друг другу. Все мне как родные, словно большая семья. У меня ведь из близких родственников остался только брат, он старше на два года.

БЕЗ ПОТЕРЬ НЕ ОБОШЛОСЬ

Во время пандемии инвалидам и всем, кто в возрасте 65+, пришлось временно отказаться от привычной жизни, и от плавания, и от встреч с друзьями, перейти на домашний режим. А когда началась вакцинация от коронавируса, Любовь Тихоновна и ее подруги не спешили за прививкой.

- Сомневалась, все откладывала, решительности не хватало, хотя вакцинацию от гриппа прохожу каждый год, - говорит пенсионерка. - А в начале этого года мы узнали, что в нашей компании инвалидов от коронавируса скончались два человека - мать 70 лет и дочь 50 лет. Потом от этой же инфекции умерла третья наша подруга. В свои 85 лет она была активной, бодрой, прекрасно выглядела, работала научным сотрудником, занималась растениями. Для нас всех и особенно для меня это была огромная потеря, сильный шок. До сих пор не верится. Часто прохожу мимо домов, где они жили, и на сердце тяжело, ведь больше не увидимся.

Важно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«ПОСЛЕ УКОЛА ЛИШЬ НЕМНОГО БОЛЕЛА ГОЛОВА»

Навсегда попрощавшись сразу с тремя близкими людьми, Любовь Тихоновна едва не потеряла еще одну подругу.

- С коронавирусом ее положили в больницу, была на грани, - с волнением вспоминает наша героиня. - Потом она мне призналась, что если бы в тот момент могла привиться для спасения жизни, то поползла бы за вакциной. Жалела, что раньше не сделала прививку.

Сомнений - уколоться от ковида или нет - больше не оставалось. После всех потрясений и потерь думалось только об одном: давно надо было защититься от опасной инфекции.

- Прививку полностью сделала в апреле, после укола только немного поболела голова, - бодрым голосом сообщила Любовь Тихоновна. - Мой брат тоже вакцинировался. Чувствуем себя хорошо, продолжаем носить маски в общественных местах, соблюдаем временные правила. Скоро собираюсь вернуться на занятия по плаванию. Теперь мне, конечно, спокойнее жить. Хочется всем сказать: прививайтесь, не ждите болезни и потерь, берегите себя и близких.