Как получить в Москве QR-код привитым и переболевшим коронавирусом

Проверка QR-кода у посетителя в ресторане в Москве. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москвичам с 28 июня предстоит показать QR-код вакцинированного или переболевшего, сдать ПЦР-тест, чтобы посещать рестораны и кафе. В ближайшее время цифровые носители могут понадобиться при посещении фан-зон, танцполов, где будут созданы «бесковидные зоны».

Получить QR-код для москвичей

QR-код можно получить с помощью сайта Госуслуги уже сейчас, с 25 июня он будет доступен в электронной медкарте или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» (в разделе «Цифровой сертификат»). Также легко это будет сделать с полной учетной записью на mos.ru – нужно зайти в личный кабинет.

- Остальным москвичам рекомендуем открыть личный кабинет на mos.ru или доступ к электронной медкарте уже сейчас, чтобы позаботиться об этом заранее, — рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Цифровой сертификат для иногородних

Люди, которые не имеют московский полис ОМС, прописку или сделали прививку от COVID-19 в другом городе, получат доступ к городскому порталу mos.ru в упрощенном формате и заполнят там специальную форму.

- Данные будут автоматически сверены с федеральным регистром вакцинированных, с федеральным регистром заболевших и с московским единым лабораторным сервисом в части сдачи ПЦР. После проверки внесенных сведений граждане смогут получить цифровой сертификат, — пояснила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Кстати, вакцинированные иностранные граждане, которые официально работают в Москве, получат QR-коды через Госулуги или mos.ru. А иностранным туристам нужно сделать ПЦР-тест.

Как сделать ПЦР-тест?

Сертификат со статусом «ПЦР» действителен в течение 72 часов. Учитываются только результаты из московских лабораторий, поскольку они подключены к Единому лабораторному сервису. Найти список лабораторий можно на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

- Дети до 18 лет смогут посетить рестораны при условии, что они сделают ПЦР-тест, - сказал Алексей Немерюк, глава Департамента торговли и услуг в Москве.

Как оформить справку «переболел»?

Статус «Переболел» будет присвоен в реестре для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Он действителен – 180 дней. Соответствующий QR-код можно скачать на портале Госуслуг.

Если в базах нет сведений о вакцинации, перенесенном заболевании или сданном ПЦР-тест?

Специально для этого создана специальная группа разбора, которая будет работать максимально оперативно. Обратиться в группу разбора можно будет через личный кабинет на портале mos.ru.

- Будет проходить быстрая проверка по всем базам и предоставляться QR-код. Его можно сохранить, как фото или распечатать, - рассказал глава Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Стоит обратить внимание, что сертификат вакцинации формируется только после введения пациенту второй дозы вакцины от коронавируса. Срок действия этого сертификата – 365 дней.