Реконструкция портов на Москве-реке: Южный - со своей станцией метро, Западный - с парком и небоскрёбами

Южный речной порт превратится в огромный квартал с жильем, офисами, парками, культурным кластером и собственной станцией метро

Вдоль Москвы-реки продолжается масштабное обновление. Берега очищают от заброшек, мусора и заборов. Прогулочные набережные открываются в районе ЗИЛа, парка «Остров мечты», в Капотне и в других местах, где раньше подойти к воде было невозможно. Теперь добрались и до речных портов.

- В бывших промзонах появляются современные кварталы с многофункциональной застройкой, жильем, социалкой и рабочими местами, - сказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Только в этом году на таких площадках планируется построить более 70 различных объектов общей площадью порядка 4,1 миллиона квадратных метров.

По его словам, одной из них в ближайшие годы станет промзона «Южный порт», где сейчас создаётся крупный жилой и деловой район. По своему размаху он напомнит «Москва-Сити».

В Стройкомплексе столицы рассказали, что появится у реки вместо грузовых кранов и доков с баржами.

ПРИЧАЛ СОХРАНЯТ ДЛЯ ВОДНЫХ ТРАМВАЙЧИКОВ

Южный речной порт превратится в огромный квартал с жильем, офисами, парками, культурным кластером и собственной станцией метро. Площадь огромная - более 400 гектаров!

На месте бывших железнодорожных путей вырастут городской центральный и линейный парки с выходом на благоустроенную набережную Москвы-реки. По соседству построят деловой центр с причалом для общественного водного транспорта. При этом сохранится и грузовой причал, рядом появится современное здание порта.

В планах - перекинуть канатку через реку для связки берегов, а также проложить новую автомагистраль Печатники - Братеево.

К 2024 году здесь собираются открыть станцию метро «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии – между «Кожуховской» и «Печатниками». Она станет частью транспортно-пересадочного узла (ТПУ) с торгово-развлекательный центром, гостиничным апарт-комплексом и офисами. Сейчас разрабатывают проект новой станции метро так, чтобы до минимума сократить время закрытия действующего участка салатовой ветки. На время строительства здесь пустят компенсационные маршруты автобусов.

Когда построят: ориентировочно в 2024 - 2030 годах.

ЯПОНСКИЙ САД И РУКОТВОРНЫЙ ХОЛМ

Район Западного порта занимает более 100 гектаров между Дорогомилово и Филевским парком. Новые кварталы строят здесь сразу на нескольких участках. Около реки появится жилой комплекс с собственной прогулочной набережной, зонами отдыха, смотровыми площадками, террасами с лестницами для спуска к воде и причалом. Фасады домов с отделкой под старинный кирпич напомнят об индустриальных зданиях начала XX века.

На соседнем отрезке вдоль реки построят два высотных жилых комплекса, многофункциональный общественный центр, а также две школы на 375 и 350 мест с дошкольными отделениями и административными зданиями.

Ещё один участок - бывший приборостроительный завод имени Казакова. На его месте появится жилой комплекс из нескольких разноэтажных кварталов. Дома украсят отражающие свет фасады изматового алюминия. По центру застройки пройдет пешеходный маршрут, который соединит Кутузовский проспект инабережную Москвы-реки. Внутри кварталов вырастет сад и ландшафтная зона в японском стиле. Фишка - искусственный холм в северной части сада с прудом, ручьем, кустарниками и деревьями.

Когда построят: ориентировочно до 2025 года.

Район Западного порта занимает более 100 гектаров между Дорогомилово и Филевским парком. Новые кварталы строят здесь сразу на нескольких участках

ЧТО ЕЩЁ

- Северный грузовой порт передвинут ближе к МКАДу, подальше от Северного речного вокзала. Затем освобожденную площадку благоустроят и создадут единую зону отдыха около реки. Для этого продлят набережную от речного вокзала. Берега Москвы-реки и водоканала вдоль Ленинградского шоссе станут огромным комфортным пространством. Здесь появятся прогулочные маршруты, велодорожки, фонари, лавочки. Проект пока разрабатывается и войдет в программу реконструкции набережных Москвы-реки.

- Напротив Южного порта, с другой стороны Нагатинского Затона реконструируют и Южный речной вокзал. Историческое здание и причал полностью обновят. Рядом построят галерею современного искусства, офисы, торговые центры и рестораны. У вокзала появится новая зона отдыха с велодорожками. На двух соседних набережных Марка Шагала и затона Новинки откроют площадки водных аттракционов, парк, плавучий спа-комплекс, сад с водными растениями и прокат водного транспорта. Обновление Южного речного вокзала планируют завершить ко Дню города в 2022 году.