В Одинцове задержали вооруженную банду школьников, которые грабили и избивали прохожих

В настоящее время полицией возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратились сразу несколько жителей подмосковного Одинцово, которые пострадали от разбойного нападения группы вооруженных школьников. Юные бандиты встречали своих жертв на улице, спрашивали время или закурить, а после толпой нападали на опешивших прохожих. Угрожая пистолетом, подростки отнимали у пострадавших деньги и мобильные телефоны, после чего сбегали с места преступления.

Всего за несколько дней в полицию пришли трое пострадавших. Все они описывали преступников одинаково: трое или четверо парней школьного возраста, вооруженные пистолетом. Пострадавшего 48-летнего Ивана В.* школьники избили и отобрали у него мобильный телефон и бумажник. 20-летнего Славу К.* избили и под угрозой пистолета отняли беспроводные наушники, а 15-летнего Мишу С.* ударили по голове прикладом пистолета, после чего забрали мобильный и наушники.

«После обращения граждан в полицию, по горячим следам, были задержаны четверо парней, подозреваемых в совершении данных преступлений. Задержанные возрастом 21 год, 16 и 17 лет. Все они проживают в Одинцово. Несовершеннолетних задержанных отправили по домам, под подписку о невыезде, а 21-летний парень доставлен в изолятор временного содержания», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицией возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ - Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и по части 2 статьи 162 УК РФ - Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия. Со всеми задержанными работают следователи, которые должны установить все детали происшествия, а также выяснить кто еще мог стать жертвой малолетних разбойников.

Если вы пострадали от нападения этой банды подростков в Одинцово, сообщите о произошедшем в ближайший отдел полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вел себя нагло и перебивал судью»: бизнесмен, сломавший парню челюсть за то, что он переодевал плавки, избежал колонии

Судья посчитала, что Герман Джамалов действовал не из хулиганских побуждений (подробнее)