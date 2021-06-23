В Новой Москве женщина из-за жары потеряла сознание за рулем и протаранила пассажирский автобус

Предварительно установлено что женщине-водителю стало плохо за рулем, что и привело к выезду на встречную полосу

Жуткая авария с участием рейсового пассажирского автобуса случилась в районе деревни Шаганино, в Новой Москве. На бешеной скорости кроссовер «Киа» выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил автобус. От сильнейшего удара иномарку выбросило на обочину, где машина опрокинулась на крышу. Очевидцы сразу вызвали скорую, но увы, спасти женщину, которая находилась за рулем не удалось.

- 45-летняя водитель «Киа» скончалась на месте ДТП, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

А вот водителю и семерым пассажирам автобуса повезло. Обошлось бе серьезных травм: ссадины и синяки. Их и других очевидцев аварии сейчас опрашивают сотрудники Госавтоинспекции. И, похоже, это история не по лихачество на дороге.

- Предварительно установлено что женщине-водителю стало плохо за рулем, что и привело к выезду на встречную полосу, - сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Медики предполагают, что у женщины случился сердечный приступ, который могла спровоцировать аномально жаркая погода. Точность таких выводов в ближайшее время подтвердит или опровергнет экспертиза. Напомним, сегодня, 23 июня, в Москве столбики термометров могут подняться до +37.

Ранее из-за жары на Садовом кольце потерял сознание водитель фуры. Грузовик выехал на встречную полосу и влетел в автобусную остановку. Сам водитель скончался по пути в больницу.