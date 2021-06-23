Собянин: «Записавшихся на вакцинацию от коронавируса в Москве стало больше почти в 10 раз»

Мэр напомнил, что несмотря на пандемию, в городе продолжается масштабный капремонт поликлиник. Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Желающих сделать прививку от ковида с каждым днём прибавляется. В столице уже более 2 миллионов человек вакцинировались, и запись на укол активно продолжается. Об этом сообщил сегодня, 23 июня, мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия сразу четырёх районных поликлиник после капремонта. Это филиал №3 городской поликлиники №6, филиал №2 детской поликлиники №122 в Гольяново, филиал №2 поликлиники №2 в Чертаново Центральном и филиал №4 детской поликлиники №10 в Черемушках.

«Что радует: все-таки у нас активнее стали вакцинироваться, - сказал Собянин. - Вчера, 22 июня, записалось вообще рекордное количество - около 60 тысяч. Еще недавно мы падали до уровня 6 тысяч в день. То есть практически в 10 раз разница в записях. Это обнадеживает. Это означает, что москвичи могут в ближайшие месяцы получить такую надежную защиту от пандемии и стабилизировать ситуацию, вернуться к нормальной жизни».

По его словам, столица проходит пик заболеваемости. «К сожалению, ситуация сложная, отметил мэр. - Сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущими периодами».

Мэр напомнил, что несмотря на пандемию, в городе продолжается масштабный капремонт поликлиник.

«Наверное, не все из вас верили, что мы достаточно быстро проведем такую мощную реконструкцию ваших поликлиник, сделаем из морально и физически устаревшего здания такое современное здание с самым современным оборудованием, которое есть в городе, - сказал Собянин. - Это такой хороший шаг вперед в развитии нашей амбулаторной службы, поликлинической службы. Очень важно, что новые поликлиники комплектуются врачами, которые востребованы местным населением, комфортные для посетителей и, надеюсь, для вас».

В 2020-2021 годы в Москве завершилась реконструкция 15 зданий поликлиник. Сейчас обновляются еще 60 таких зданий. Их планируют открыть до конца этого года. Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы.

ЧТО СДЕЛАЛИ

По новому московскому стандарту качества и комфорта медицинской помощи в поликлиниках:

- рассадка врачей по кабинетам проводится так, чтобы уменьшить очереди;

- для пациентов с симптомами инфекции создан отдельный вход через фильтр-бокс;

- для врачей и медсестер открылись уютные комнаты отдыха;

- рядом с поликлиниками проводится благоустройство и озеленение.

Каждое здание практически полностью перестраивается:

- монтируют новый фасад;

- меняют инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, дверные и оконные блоки;

- заново делают внутреннюю отделку.

Кроме того, закупается новейшая медицинская техника для диагностики и лечения. Например, филиал №3 городской поликлиники №6 в четырехэтажном здании в 3-м Новомихалковском проезде теперь оснастили более чем 2,5 тысячами единиц современного медоборудования.

Первых пациентов обновленный филиал №3 городской поликлиники №6 примет 28 июня. Остальные три поликлиники также откроются для пациентов в понедельник.

ЦИФРА

В 2020-2021 годы в Москве завершилась реконструкция 15 зданий поликлиник. Сейчас обновляются еще 60 таких зданий. Их планируют открыть до конца этого года.

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