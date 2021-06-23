Повторятся ли в Подмосковье торфяные пожары 2010 года из-за аномально жаркого лето

Туристы на Красной площади в Москве во время смога 2010 года. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Впервые москвичи начали носить маски на улицах не с приходом ковида. Медицинские маски скупали и жарким летом 2010 года. Тогда столичный регион накрыла аномальная жара. 33 дня подряд температура днем не опускалась ниже +30 градусов. Был установлен абсолютный температурный рекорд для Москвы +38,5 градусов Цельсия.

То лето отметилось удушливым смогом. Все из-за возгорания лесов и торфяников. Последние дни температурная ситуация в столичном регионе сильно напоминает тот год. «Комсомолка» разбиралась, могут ли повториться в июне 2021 года торфяные пожары.

ПОЧЕМУ ТОРФ ГОРЕЛ В 2010-М

— Тогда сильнейшая жара затронула конец июня, продолжалась в июле и добрую половину августа. Погода 2010 года сейчас может повторится, но вероятность этого 50%. Пока более точно сказать невозможно, — рассказал kp.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Торф самовозгорается, когда воздух прогревается до +30 градусов. Потому что от прямых солнечных лучей почва раскаляется до +52…+54 градусов — этого достаточно для начала тления. При этом ученые до сих пор изучают, как именно загорается торф. Пока принято считать, что чаще вспыхивает уже добытая порода. Та, что в месторождениях, поджигается от других источников — костров, лесных пожаров и т.д.

Региональный Главк МЧС объявил в Подмосковье четвертый класс пожарной опасности из-за аномальной жары. Есть еще пятый класс — чрезвычайная опасность. Достаточно ли этого для возгорания торфа? Почему 2010-м вообще случились такие пожары?

— Мы изучили этот вопрос. Большинство торфяные пожаров начинаются весной, когда идет пал травы. В это время торф начинает медленно тлеть. Если не начинаются дожди, то с наступлением летней жары торф начинает гореть, — объясняет руководитель лесного отдела Greenpeace Алексей Ярошенко. Именно так все происходило в 2010 году. Но тогда на пожары в апреле-мае не обращали внимание. Говорили: «Это просто дымок!». А ведь именно на этой стадии их можно было потушить.

В итоге к июлю 2010-го начались пожары, с которыми справиться практически невозможно.

Тушение торфяника в Подмосковье, лето 2010 года. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

— Сейчас отношение изменилось: торфяные пожары вокруг столичного региона не игнорируют, — продолжает Алексей Ярошенко. — В таких масштабах как в 2010-м году ситуация точно не повторится. Потому что с тех пор были приняты меры. Я сегодня проверял снимки из космоса — не видно ли значимых очагов тления торфа в Подмосковье. Крупных, которые могли бы стать источником задымления, нет.

СЛЕДЯТ С САМОЛЕТА И ПО КОСМИЧЕСКИМ СНИМКАМ

— В 1920-е годы производилось осушение болот в Центральной России с целью добычи торфа, как более доступного в то время топлива. После развала предприятий, торфоразработки оказались фактически бесхозными. Отсутствия достаточного количества влаги на этих участках сделали их наиболее пожароопасными, — рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области

Чтобы ситуация 2010-го впредь не повторилась, в Подмосковье начали обводнять торфяники. Проще говоря, повышать влажность таких территорий, чтобы они не возгорались. Для этого возводят плотины, дамбы, роют каналы, прокладывают трубопроводы и возвращают воду в болота, где это можно сделать.

Так выглядит контроль за лесными пожарами по камерам, которые установлены на вышках сотовой связи. Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

— Программа обводнения продолжалась до 2013 года. Было обводнено 74,36 тыс. га торфяников на 85 наиболее пожароопасных участках. Это позволило восстановить водный баланс и накопить достаточное количество влаги, что позволило сократить к минимуму возникновение торфяных пожаров в регионе, а также повысить эффективность их тушения, — сообщила kp.ru председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

После этого столь массовых возгораний торфа в регионе не было. Бдить за ситуацией продолжают. Например, год назад провели новое исследование, чтобы обезопасить Луховицкое и Егорьевское лесничество. Они серьезно пострадали от пожаров 2019 года, которые пришли с военного полигона в Рязанской области. В этом году Подмосковью выделили деньги из федерального бюджета, чтобы продолжить обводнение торфяников.

На возгорания торфяников влияют не только температура, но и многие другие факторы, например наличие или отсутствие устойчивого снежного покрова, продолжительность осадков после таяния снега.

— Минувшая зима была снежной. Дожди шли весной, все майские праздники. Прогноз на ближайшие недели: еще будут осадки. К тому же уже сейчас торфяники хорошо обводнены, поэтому повторения 2010 года не прогнозируем, — резюмировала Елена Казимир.

Авиапатрулирование выполняют на самолетах Cessna-182 и вертолете Robinson-44. Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

В Комитете лесного хозяйства рассказывают, что в Московской области действует четырехуровневая система контроля за лесными пожарами. На земле территорию патрулируют лесники. С воздуха за ситуацией следят летчики-наблюдатели отдела охраны лесов ГАУ МО «Центрлесхоз». На 94 вышках сотовой связи стоят камеры, которые охватывают весь лесной фонд. Применяют и космомониторинг: спутники сканируют территорию на предмет тепловых точек на карте.