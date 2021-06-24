Москвичи спасаются от жары всеми способами: можно ли заразиться коронавирусом, купаясь в фонтане

Чем хорош для купания Фигурный фонтан в парке Горького, так это отсутствием ограждения. Вода буквально в шаговой доступности Фото: Иван МАКЕЕВ

Спускаешься по эскалатору в метро и, глядя на людей, невольно думаешь, что они только что пробежали кросс. И не спринтеровскую стометровку, а олимпийский марафон (42 км 195 м). Особенно хорошо становится внизу на платформе, когда ловишь распаренным телом прохладный сквозняк (осторожно, может продуть).

В целом жители Москвы спасаются от летнего зноя традиционными способами. Городские пляжи, как мы уже писали, забиты под завязку даже в рабочие дни. Фонтаны также превратились в места для купания. Скамейки, оказавшиеся в тени, кажутся чем-то драгоценным. И поэтому все заняты. Ну и прибавьте сюда бешеный спрос на прохладительные напитки. Продавщицы говорят, что минералка не успевает толком остыть.

ФОНТАН СУХОЙ, А ВОДА МОКРАЯ

Излюбленное место москвичей - территория парка «Музеон» с её огромным сухим фонтаном (203 форсунки). Вода бьёт прямо из земли на радость детям и их родителям. Люди даже не снимают верхней одежды. Ловят живительные струи руками, лицом и задним местом. Играют в мяч, в догонялки, в бадминтон. Набирают воду в баклажки, в детские ведёрки, в ладони. Водят хороводы, танцуют. И, конечно, селфятся (особенно это актуально вечером, когда мерцает подсветка).

Немного в стороне у таких отдыхающих лежбище - деревянные настилы рядом с Третьяковкой. Но в эти жаркие дни они закрыты. Точнее, огорожены белой-красной ленточкой. Но ничего. Народ облюбовал себе участок под липами - тот, который рядом с рекой. Там же есть несколько металлических музеонских стульчиков (на открытом солнце садиться не рекомендуется - обожжётесь).

Получается почти пикник. С радиоприёмником. Традиционными бутербродами. И мокрыми детьми, завёрнутыми в полотенце.

Один из отдыхающих по имени Тимофей Петрович (пенсионер) сообщил «КП», что приходит к сухому фонтану даже не охладиться, а за хорошим настроением.

- Посмотришь, - говорит, - как дети радуются, и сам начинаешь улыбаться. При этом купание в остальных фонтанах не одобряю. Там, где есть чаша и где вода застаивается. В парке Горького, например. То кто-то плюнул в него, то птичка покакала, то бомжик ноги помыл. Представляете, сколько там заразы? А здесь вода сразу стекает в накопительные ёмкости и, пройдя очистку, снова подается в струи.

Вода бьёт прямо из земли на радость детям и их родителям Фото: Иван МАКЕЕВ

ШЁЛ ПО НАБЕРЕЖНОЙ - И БУЛТЫХ

По пути в парк Горького стал свидетелем прелюбопытнейшей сцены.

Один мужик шёл по противоположному берегу (это Фрунзенская набережная в районе Крымского моста). Ну и решил освежиться. Совсем стало невмоготу человеку. Перемахнул через ограждение и, можно сказать, сполз по бетонке в реку. Это было 23 июня в 12.35.

Охранники парка немедленно вызвали сотрудников МЧС. И те организовали целую спасательную операцию.

Однако мужик спасаться не захотел. И начал уплывать от них в сторону Пречистенской набережной под мост. Катер с сиреной сделал ещё один круг и перегородил дорогу пловцу. Так повторялось несколько раз.

В результате Майкл Фелпс московского розлива выбрался на берег тем же путём. Минут пять карабкался под пристальным наблюдением спасателей.

Чем хорош для купания Фигурный фонтан в парке Горького, так это отсутствием ограждения. Вода буквально в шаговой доступности. В 1930-е годы он был установлен в другом месте - ближе к улице Крымский Вал. В середине возвышалась небезызвестная скульптура - «Девушка с веслом». Но Сталин велел убрать её. Мол, народ увидит эту страсть - и дальше в парк не пойдет.

Ещё это место знаменито тем, что именно здесь 2 августа, в День ВДВ, принимают водные процедуры подвыпившие десантники. И это, кстати, по закону, может повлечь наказание. Если трезвый корреспондент «КП» аккуратно зайдет в чашу и окунётся, ему ничего не будет. А если пьяный мужик в тельняшке сделает то же самое, при этом матерясь, как сапожник, то это уже мелкое хулиганство - статья 20.1 КоАП РФ. Штраф - до 1 тысячи рублей.

Сейчас в этом фонтане людей не так много. Несколько мальчишек гоняются за утками. Их тут целая семья с недавним выводком. Да три девчонки болтают ножками (по щиколотку в воде). С сухим фонтаном, конечно, не сравнить. И прежде всего потому, что Тимофей Петрович был прав - купание в такой чаше опасно для здоровья. И «Комсомолке» это подтвердил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог Георгий Викулов.

- В первую очередь, что можно подцепить, это кампилобактериоз (острое инфекционное заболевание), - сообщил специалист. - В такую жару вероятность заражения различными кишечными инфекциями увеличивается в принципе. К тому же вода в фонтанах не предназначена для купания. Она обработана, хлорирована. Я бы не рекомендовал рисковать.

Викулов добавил, что большое скопление народу - это по-прежнему риск заражения коронавирусом. Человек заболел бессимптомно. Пришел освежиться. Чихнул. И всё.

Также напомним, что днём ранее в Роспотребнадзоре заявили, что через воду (через само купание) коронавирусная инфекция не передаётся.

ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ ЗАПАРИЛАСЬ

И всё-таки жарковато в Москве. Чтобы там ни говорили любители солнцепёка, а 10 градусов явно лишние. А то и 15.

Но при этом всё, как обычно, познаётся в сравнении. Посмотришь на двух солдатиков возле Вечного огня, которые целый час стоят, не шелохнувшись, на открытом солнце в форме. И становится легче.

И всё-таки жарковато в Москве. Чтобы там ни говорили любители солнцепёка Фото: Иван МАКЕЕВ

Екатерина Вторая в Александровском саду призналась «КП», что лучшего фитнеса не придумаешь. За пару часов на таком пекле с нее в таком одеянии сходит даже не семь, а девять потов. При этом желающих сфотографироваться мало. Все спешат к фонтанам и в тень.

Возле церетелевских лошадок толпа народу. Люди, словно после перехода через пустыню, подставляют под фонтанный водопад ладони, умываются, смачивают волосы и шею. Ну и заодно фоткаются.

Продавщица мороженого на полном серьёзе заявила, что позаботиться о дожде обязаны власти.

- А что, - говорит, - как тучи разгонять, так это они умеют. А как наоборот, согнать их в кучу, не получается. Мы уже тут не знаем, каким богам молиться, чтобы хотя бы маленький дождик прошел. Был же у славян бог дождя? Как его звали? Перун? Не знаете?

Я пожал плечами и, забрав очередную бутылку воды, откланялся.

Очень жарко.

ГДЕ ЕЩЁ ПЛЕЩЕТСЯ НАРОД

- сухой фонтан на Ходынском поле - конструкция чуть меньше, чем в «Музеоне», но тоже с подсветкой (Ходынский бульвар, ст. м. «ЦСКА»);

- сухой фонтан в парке «Садовники» - расположен на Фонтанной площади, количество форсунок 50 (проспект Андропова, 58А, ст. м. «Каширская»);

- сухой фонтан в Бабушкинском парке - умеет даже танцевать, высота струй зависит от мелодии, которая звучит там же (ул. Менжинского, 6 стр 3, ст. м. «Бабушкинская»);

- сухой фонтан на площади детского парка им. Прямикова - струи рисуют водные картины, особенно хорошо эффект заметен вечером со светодиодной подсветкой (ул. Таганская, 15А, ст. м. «Марксистская»).

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