Оперштаб Москвы: Отказавшихся от вакцинации сотрудников обязаны отстранить от работы

Врачи рекомендуют временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В столице работодатели обязаны обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников и проводить профилактические мероприятия. В Оперштабе объяснили, кто должен пройти вакцинацию и что будет в случае отказа.

Обязан ли работодатель организовать вакцинацию от COVID-19 работников, сотрудников?

Да. В силу требований федерального законодательства.

Кто входит в 60% вакцинированных от общей численности сотрудников?

Исключительно работники (сотрудники), получившие вакцинацию. В оставшихся 40% входят те, у кого есть временные медицинские отводы, переболевшие коронавирусом и люди, которые по каким-то причинам еще не приняли для себя решение сделать прививку.

Если в компании есть региональные подразделения?

Берется численность только работающих в Москве.

Сотрудники, работающие удаленно (дистанционно) и самозанятые, привлеченные на основании договоров, включаются в общий штат при определении процента вакцинированных?

Да.

Кому положен медицинский отвод?

Врачи рекомендуют временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях. Основанием для медицинского отвода также является беременность и перенесенная менее шести месяцев назад коронавирусная инфекция. Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации.

Надо ли предоставлять справку о наличии медотвода в Правительство Москвы, Роспотребнадзор?

Нет, для проведения проверок справки не нужны.

Какие титры антител к коронавирусу приравниваются к прививке?

Никакие. На текущий момент ориентироваться на результаты ИФА-тестирования некорректно.

Можно ли организовать выбор вакцины и вакцинацию от коронавируса с выездом на рабочие места?

Выбор вакцины в первую очередь определяется по медпоказаниям. Вопрос выезда для централизованной вакцинации сотрудников необходимо решать индивидуально с медицинскими организациями.

Какие обследования необходимо перед вакцинацией?

Специальных обследований не нужно. Тест на наличие антител сдавать не рекомендуется и не является обязательным.

Если сотрудник не делает прививку, то может быть отстранен от работы?

Работодатель, согласно статье 76 ТК РФ, обязан отстранить его от работы на период эпиднеблагополучия. При этом заработная плата работнику не начисляется. Этот период не будет включен в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск.

Может ли работник отказаться от оформления письменного отказа от профилактической прививки?

Работодателю необходимо зафиксировать этот факт, составив в письменной форме соответствующий акт.

Как будет осуществляться контроль проведения вакцинации?

Предприниматели в период с 1 по 15 июля 2021 года представляют в электронном виде сведения о сотрудниках. Она будет сверяться с базами ЕМИАС и государственной информационной системы Минздрава России.

Какие санкции ожидают работодателя, не обеспечившего вакцинацию 60% сотрудников?

Штраф или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Можно ли работать без масок и перчаток тем, кто привит или имеет справку с антителами?

Нет. Носить маски и перчатки нужно, вне зависимости от прохождения вакцинации.

Где вакцинироваться иностранцам и мигрантам?

В Москве заработают пункты платной вакцинации иностранных граждан.

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