Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля

С 28 июня все кафе и рестораны смогут только посетители, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Летние веранды и сезонные кафе в Москве до 12 июля будут открыты для посещения без предъявления QR-кодов. Такое решение значится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

- Установить, что с 24 июня по 11 июля 2021 года (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода, - значится в документе.

Установлено новое правило для посещения «бесковидных» кафе и ресторанов для детей и подростков до 18 лет – они смогут посещать заведения без QR-кода. Обязательное условие – дети должны быть в заведении общепита с родителями или законными представителями, которые имеют QR-коды.

Посещать без QR-кода в Москве можно кафе и рестораны в гостиницах, хостелах. Однако прийти в такое заведение нельзя, если человек не проживает в гостинице.

Останутся доступными столовые буфеты и кафе в школах, а также для работников организаций и индивидуальных предпринимателей.

- При условии отсутствия доступа в такие помещения граждан, не являющихся работниками, обучающимися, - значится в указе мэра Москвы.

В столице с 28 июня все кафе и рестораны смогут только посетители, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

Напомним, ранее в Оперштабе рассказали, кому положен медицинский отвод от обязательной вакцинации.

- Врачи рекомендуют временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях. Основанием для медицинского отвода также является беременность и перенесенная менее шести месяцев назад коронавирусная инфекция. Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации, - сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.