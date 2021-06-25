На рынке труда Москвы требуются специалисты в сфере IT, связи и здравоохранения

Повсеместная цифровизация и развитие IT-сектора помогают повысить эффективность процессов в коммерческом секторе и в государственных структурах, делают жизнь горожан проще и удобнее. Фото: Shutterstock

Москву часто называют городом возможностей, поскольку именно в столице, как бытует мнение, хорошему специалисту можно найти работу в любой сфере. Однако конкуренция среди соискателей в каждой из отраслей меняется год от года. Это определяется как экономическими процессами и прогрессом, так и тем, какие специальности в вузах выбрали в последние годы молодые люди и девушки. А специальностей в Москве для молодых людей в государственных и частных вузах доступно свыше 400.

С дефицитом кадров сталкивается не только бурно развивающаяся сфера IT и связи, не хватает в Москве и специалистов в сферах страхования, медицины и управления персоналом. Эксперты Аналитического центра Москвы проанализировали ситуацию с трудоустройством в столице и выяснили, выпускники каких специальностей будут самыми востребованными, и в каких сферах платят выше, чем в среднем по рынку.

ТЕХНАРЕЙ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ХВАТАЕТ

Повсеместная цифровизация и развитие IT-сектора помогают повысить эффективность процессов в коммерческом секторе и в государственных структурах, делают жизнь горожан проще и удобнее. При этом специалистов технических специальностей столичным работодателям по-прежнему не хватает больше всего. Одна из причин этого в том, что среди молодежи от года к году в значительной степени не меняется тренд на выбор гуманитарных специальностей, соответственно, и вузы по-прежнему выпускают не так много специалистов точных наук, как требует рынок.

По данным Минобрнауки, в 2020 году больше всего дипломов в московских вузах получили юристы, экономисты и менеджеры — на эти специальности суммарно пришлось 38% всех выпускников, а на информатику и вычислительную технику - только 1,7% выпускников.

Тем не менее структура специальностей выпускников медленно, но меняется. Например, специалисты в области информатики и вычислительной техники в 2017 году составляли 1,4% от всех выпускников, а сейчас 1,7%.

ВРЕМЕННАЯ РАБОТА СТАНОВИТСЯ ПОСТОЯННОЙ

В столице сейчас наблюдается дисбаланс между спросом на специалистов со стороны компаний и предложением со стороны соискателей работы. Это отмечают эксперты Аналитического центра Москвы.

Нынешнее положение дел можно объяснить, в частности, тем, что бизнес мало участвует в вовлечении студентов в трудовую деятельность еще до их выпуска. А сами студенты зачастую не до конца понимают содержания своей будущей специальности и условий работы по выбранному направлению. Но в свете того, что московский рынок труда значительно дифференцирован и предлагает широкие возможности выпускникам любых специальностей, в столице не так много тех, кто свернул с выбранного будучи абитуриентом пути.

Специалистов технических специальностей столичным работодателям по-прежнему не хватает больше всего. Фото: Shutterstock

На сегодня 55% выпускников московских вузов работает по специальности. Помимо прочего, смена специальности нередко объясняется тем, что в современных условиях, еще будучи студентами, молодые люди и девушки устраиваются на временную работу не по выбранной специализации, однако впоследствии и остаются трудиться на этом направлении.

«Как показал экспертный анализ размера и прироста зарплат, прироста среднесписочной численности сотрудников и индекса напряженности на рынке труда, сегодня наиболее востребованы специалисты для непромышленных приоритетных отраслей экономики Москвы, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. -Это сфера IT и связи, но не только: есть спрос на специалистов в здравоохранении, а также финансах и страховании».

При этом, как подчеркнул заммэра, сфера НИОКР в области естественных и технических наук, также включенная в список приоритетных, пока не столь востребована среди работодателей.

СМОТРИ НА ЗАРПЛАТУ

Как отмечают эксперты Аналитического центра Москвы, тем, кто только выбирает свою специальность, следует обращать внимание также на динамику роста зарплат в выбранной сфере. Высокий темп роста заработных плат, как правило, говорит о дефиците специалистов в данной отрасли, и что фирмы готовы повышать ставки оплаты труда, чтобы привлечь новых сотрудников.

«Как показывает статистика, за последние три года быстрее всего росла оплата труда у работающих в сфере здравоохранения и социальных услуг: +51,5 процента с 2017 по 2020 год, - отметил генеральный директор Аналитического центра Москвы Максим Иванов. - Это выше, чем в среднем для всех специальностей в Москве. Быстрее среднего зарплаты растут также в сфере информации и связи (+46,6%) и строительстве (+44,1%)».

Что касается индустрии гостеприимства и общепита, там заработная плата за три года не только не выросла, но даже упала – на 1,5%.

На сегодня 55% выпускников московских вузов работает по специальности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОНКРЕТНО

По официальным данным за 2020 год, среднемесячная заработная плата в Москве составила 100,1 тысячи рублей. А наибольший среднемесячный оклад - в финансовой и страховой деятельности (207,5 тыс. рублей), в ИТ и связи (147,5 тыс. рублей) – в которых отмечен дефицит соискателей.

В аутсайдерах, как и в 2019 году, оказались гостиницы и рестораны (в среднем 35,8 тыс. рублей в месяц) и административная деятельность (53,8 тыс. рублей).

«Важно понимать, что в тех сферах, которые активно развиваются и где существует нехватка работников, заработные платы растут ускоренными темпами и в конечном счете становятся выше, чем в среднем на рынке труда», - подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

ЦИФРЫ

Структура занятости в Москве в 2020 году практически не изменилась с прошлого года. Больше всего рабочих мест сосредоточено в таких сферах:

- торговле (19%);

- финансах (9%);

- обрабатывающих производствах (7%);

- транспорте (7%);

- ИТ (7%);

- строительстве (7%).

КСТАТИ

По данным платформы HeadHunter на май 2021 года, сложнее всего устроиться в высший менеджмент и сферу искусства, развлечений и медиа – там на одну вакансию приходится более 8 резюме. Тем временем проще всего, при наличии соответствующей квалификации, найти работу в сфере ИТ и страховании, где на вакансию приходится, соответственно, 1,9 и 2,6 резюме соискателей. Также невысокая конкуренция среди работников наблюдается в таких сферах:

- медицина (2,9);

- производство (3,0);

- банковский сектор (3,5);

- управление персоналом (3,6).