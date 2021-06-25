На рынке труда Москвы требуются специалисты в сфере IT, связи и здравоохранения

Повсеместная цифровизация и развитие IT-сектора помогают повысить эффективность процессов в коммерческом секторе и в государственных структурах, делают жизнь горожан проще и удобнее.
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Москву часто называют городом возможностей, поскольку именно в столице, как бытует мнение, хорошему специалисту можно найти работу в любой сфере. Однако конкуренция среди соискателей в каждой из отраслей меняется год от года. Это определяется как экономическими процессами и прогрессом, так и тем, какие специальности в вузах выбрали в последние годы молодые люди и девушки. А специальностей в Москве для молодых людей в государственных и частных вузах доступно свыше 400.
С дефицитом кадров сталкивается не только бурно развивающаяся сфера IT и связи, не хватает в Москве и специалистов в сферах страхования, медицины и управления персоналом. Эксперты Аналитического центра Москвы проанализировали ситуацию с трудоустройством в столице и выяснили, выпускники каких специальностей будут самыми востребованными, и в каких сферах платят выше, чем в среднем по рынку.
Повсеместная цифровизация и развитие IT-сектора помогают повысить эффективность процессов в коммерческом секторе и в государственных структурах, делают жизнь горожан проще и удобнее. При этом специалистов технических специальностей столичным работодателям по-прежнему не хватает больше всего. Одна из причин этого в том, что среди молодежи от года к году в значительной степени не меняется тренд на выбор гуманитарных специальностей, соответственно, и вузы по-прежнему выпускают не так много специалистов точных наук, как требует рынок.
По данным Минобрнауки, в 2020 году больше всего дипломов в московских вузах получили юристы, экономисты и менеджеры — на эти специальности суммарно пришлось 38% всех выпускников, а на информатику и вычислительную технику - только 1,7% выпускников.
Тем не менее структура специальностей выпускников медленно, но меняется. Например, специалисты в области информатики и вычислительной техники в 2017 году составляли 1,4% от всех выпускников, а сейчас 1,7%.
В столице сейчас наблюдается дисбаланс между спросом на специалистов со стороны компаний и предложением со стороны соискателей работы. Это отмечают эксперты Аналитического центра Москвы.
Нынешнее положение дел можно объяснить, в частности, тем, что бизнес мало участвует в вовлечении студентов в трудовую деятельность еще до их выпуска. А сами студенты зачастую не до конца понимают содержания своей будущей специальности и условий работы по выбранному направлению. Но в свете того, что московский рынок труда значительно дифференцирован и предлагает широкие возможности выпускникам любых специальностей, в столице не так много тех, кто свернул с выбранного будучи абитуриентом пути.
Специалистов технических специальностей столичным работодателям по-прежнему не хватает больше всего.
Фото: Shutterstock
На сегодня 55% выпускников московских вузов работает по специальности. Помимо прочего, смена специальности нередко объясняется тем, что в современных условиях, еще будучи студентами, молодые люди и девушки устраиваются на временную работу не по выбранной специализации, однако впоследствии и остаются трудиться на этом направлении.
«Как показал экспертный анализ размера и прироста зарплат, прироста среднесписочной численности сотрудников и индекса напряженности на рынке труда, сегодня наиболее востребованы специалисты для непромышленных приоритетных отраслей экономики Москвы, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. -Это сфера IT и связи, но не только: есть спрос на специалистов в здравоохранении, а также финансах и страховании».
При этом, как подчеркнул заммэра, сфера НИОКР в области естественных и технических наук, также включенная в список приоритетных, пока не столь востребована среди работодателей.
Как отмечают эксперты Аналитического центра Москвы, тем, кто только выбирает свою специальность, следует обращать внимание также на динамику роста зарплат в выбранной сфере. Высокий темп роста заработных плат, как правило, говорит о дефиците специалистов в данной отрасли, и что фирмы готовы повышать ставки оплаты труда, чтобы привлечь новых сотрудников.
«Как показывает статистика, за последние три года быстрее всего росла оплата труда у работающих в сфере здравоохранения и социальных услуг: +51,5 процента с 2017 по 2020 год, - отметил генеральный директор Аналитического центра Москвы Максим Иванов. - Это выше, чем в среднем для всех специальностей в Москве. Быстрее среднего зарплаты растут также в сфере информации и связи (+46,6%) и строительстве (+44,1%)».
Что касается индустрии гостеприимства и общепита, там заработная плата за три года не только не выросла, но даже упала – на 1,5%.
На сегодня 55% выпускников московских вузов работает по специальности.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
По официальным данным за 2020 год, среднемесячная заработная плата в Москве составила 100,1 тысячи рублей. А наибольший среднемесячный оклад - в финансовой и страховой деятельности (207,5 тыс. рублей), в ИТ и связи (147,5 тыс. рублей) – в которых отмечен дефицит соискателей.
В аутсайдерах, как и в 2019 году, оказались гостиницы и рестораны (в среднем 35,8 тыс. рублей в месяц) и административная деятельность (53,8 тыс. рублей).
«Важно понимать, что в тех сферах, которые активно развиваются и где существует нехватка работников, заработные платы растут ускоренными темпами и в конечном счете становятся выше, чем в среднем на рынке труда», - подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
Структура занятости в Москве в 2020 году практически не изменилась с прошлого года. Больше всего рабочих мест сосредоточено в таких сферах:
- торговле (19%);
- финансах (9%);
- обрабатывающих производствах (7%);
- транспорте (7%);
- ИТ (7%);
- строительстве (7%).
По данным платформы HeadHunter на май 2021 года, сложнее всего устроиться в высший менеджмент и сферу искусства, развлечений и медиа – там на одну вакансию приходится более 8 резюме. Тем временем проще всего, при наличии соответствующей квалификации, найти работу в сфере ИТ и страховании, где на вакансию приходится, соответственно, 1,9 и 2,6 резюме соискателей. Также невысокая конкуренция среди работников наблюдается в таких сферах:
- медицина (2,9);
- производство (3,0);
- банковский сектор (3,5);
- управление персоналом (3,6).