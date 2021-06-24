Главный эндокринолог Москвы Михаил Анциферов: Вакцинация для людей с сахарным диабетом – вопрос выживания

Михаил Борисович Анциферов, главный внештатный специалист-эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы. Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Для людей с хроническими болезнями COVID особенно опасен. Об этом давно твердят медики. Однако для тех, кто страдает эндокринными нарушениями, такими, как сахарный диабет, болезни щитовидной железы и надпочечников, ожирение, риск неблагоприятных последствий инфекции возрастает многократно. О том, чем грозит таким людям коронавирус и как защититься от него, рассказал «КП» заслуженный врач РФ, профессор, главный внештатный специалист-эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов.

ОТСИДЕТЬСЯ НЕ ВЫЙДЕТ

- Михаил Борисович, много ли в столице людей с сахарным диабетом? Во время пандемии они находятся в группе риска, как и многие другие «хроники»…

- Более 380 тысяч человек. Из них 360 тысяч – это люди с диабетом 2-го типа и 20 тысяч – с диабетом 1-го типа.

Причем речь идет о тех, у кого уже установлен этот диагноз, и кто находится в поле зрения врачей. Как показывает международный и российский опыт, довольно значительное количество людей могут иметь сахарный диабет и до поры до времени не подозревать об этом. Учитывая уже подтвержденную повышенную опасность коронавирусной инфекции для больных сахарным диабетом, для тысяч жителей столицы вакцинация является вопросом жизни и смерти.

Если кто-то думает, что это преувеличение – он глубоко заблуждается. Надежда «отсидеться» без вакцинации, расчет на удачу и счастливое стечение обстоятельств – опасная ошибка. Как эндокринолог, я призываю всех людей с сахарным диабетом, с другими эндокринологическими заболеваниями найти время и сделать прививку.

«ХРОНИКИ» В РЕАНИМАЦИЮ ПОПАДАЮТ ЧАЩЕ

- Чем может обернуться для таких пациентов заражение ковидом?

- Всем известно, что на фоне диабета ослабевают защитные силы организма. У пациента с диабетом на фоне хронически повышенного сахара в крови нередко имеется ожирение, особенно при диабете 2-го типа. Возраст этой категории больных – достаточно зрелый: 60-65 лет. При этом параллельно у них часто развиваются сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания.

Все это приводит к тому, что больные диабетом не только заражаются в 2-3 раза чаще, и само заболевание у них протекает гораздо тяжелее. Они чаще попадают в реанимацию, чаще требуют подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких. Поэтому и летальность у них по сравнению с пациентами без диабета, к сожалению, оказывается в несколько раз выше.

- Что делать?

- В сегодняшней ситуации выход достаточно простой: это массовая, быстрая вакцинация, чтобы защитить себя, родных и близких от этой коварной болезни. А для тех, кто вакцинировался давно – целесообразно задуматься о ревакцинации.

Безусловно, есть определенные противопоказания к вакцинации. Однако диабет и другие эндокринные заболевания абсолютными противопоказаниями не являются. Речь идет только об осторожности, которая должна соблюдаться во всех случаях.

Например, если диабет выявлен только что, а у человека почему-то появилась мысль вакцинироваться. С медицинской точки зрения в этом случае надо подождать, добиться снижения сахаров, нормализации метаболизма, и тогда уже идти на прививку. Это должно решаться индивидуально после консультации с врачом.

ВОПРОС РЕБРОМ

А если станет плохо после прививки?

- Это достаточно редкое явление, но исключить его нельзя, - сказал Михаил Анциферов. - Возможно, что после введения первого либо второго компонента вакцины поднялась температура или организм отреагировал еще каким-то образом. В этом случае я бы рекомендовал не впадать в панику и просто более внимательно относиться к своему самочувствию. Нужно чаще контролировать уровень сахара в крови, строже соблюдать требования к режиму питания. При необходимости можно проконсультироваться с лечащим врачом дистанционно.