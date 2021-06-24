Все летят в Турцию: аэропорт «Шереметьево» наводнили толпы пассажиров

Пассажиры в Шереметьево.

В столичном аэропорту «Шереметьево» активизировались полеты, в связи с возобновлением полетов в Турцию. Из аэропорта только 24 июня вылетело семь регулярных самолетов в Анталию и Даламан.

- Людей много. Встречал семью, они прилетели с Мальдив, так полчаса стояли на паспортном контроле. Дети с кругами по аэропорту, девушки в шортах, - рассказывает москвич Илья.

В аэропорту говорят, что сейчас действительно наблюдается повышенный спрос из-за летнего сезона, многие взяли отпуск на работе. При этом все службы сервиса работают, пассажиры могут с комфортом вылетать и возвращаться в Москву.

- Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме в условиях увеличенного пассажиропотока в летний период. В аэропорту реализованы все необходимые противоэпидемические меры для обеспечения безопасности здоровья пассажиров, гостей и сотрудников аэропорта. Во избежание скоплений пассажиров при регистрации на рейсы в случае необходимости задействуются дополнительные стойки регистрации. Пассажиры информируются о необходимости соблюдения социальной дистанции и ношения средств индивидуальной защиты, - рассказали в "Шереметьево".

Подтверждают ажиотаж на полеты к морю и в турагентствах. Первые чартерные рейсы из Москвы в Турцию вылетели почти со 100% загрузкой. Туристы активизировали «замороженные» до пандемии рейсы, кто-то купил новые туры.

- Спрос на туры в Турцию вырос, как только объявили об открытии страны для россиян, - сказали в пресс-службе туроператора TEZ Tour.

Неделю назад пассажиры столкнулись с проблемами вылета в Тунис, но там была вина авиакомпании, которая не смогла вылететь вовремя.

- Мы должны были вылететь в 5.00, но в 11.00 нам предложили получить еду и воду, а для этого мы должны были выйти из буферной зоны. После снова пройти регистрацию и паспортный контроль. Но таможня выпускала очень медленно, все снимали процесс на мобильные телефоны, - рассказала пассажирка Ирина.

Ранее в «Шереметьево» сообщили, что готовят к открытию международный терминал С. Закрыть его пришлось в прошлом году на фоне ситуации с коронавирусом и кризисом авиаперевозок.

- Планируем открыть в июле 2021 года терминала С, — сообщили в «Шереметьево».

Терминал С хотят использовать для международных рейсов компании «Аэрофлот». Сейчас внутренние и международные рейсы выполняются из терминала D и B. Полноценное сообщение восстановила уже Турция – с 22 июня, а с 28 июня планируют открыть регулярные рейсы в США, Бельгию, Болгарию, Италию и другие страны. На фоне увеличения количества международных рейсов, в терминале С обещают соблюдать противоэпидемические рекомендации Роспотребнадзора также, как и в других терминалах.

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