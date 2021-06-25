Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 вырос. Доля пациентов в реанимациях увеличилась до 15%, при этом власти города не рассматривают введение QR-кодов для прохода в фитнес-клубы, парикмахерские и транспорт. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Нас очень расстраивает, что увеличивается доля пациентов, которые находятся в реанимации – от общего объема больных в стационарах их уже около 15%, – рассказала вице-мэр.

При этом в Москве продолжается вакцинация от COVID-19. Развернуто уже 119 пунктов в столичных поликлиниках, их часы работы продлили до 22.00.

- Мы в ближайшее время ждем регистрацию «Спутника Лайт» на федеральном уровне, его выхода в оборот, и будем организовывать пункты вакцинации для мигрантов в удобных для них местах, – рассказа Анастасия Ракова.

В связи с обязательно вакцинацией работников в сфере услуг, доля привитых должна составлять не менее 60%. По словам Анастасии Раковой, в Москве таких служащих насчитывается порядка 3,5 – 4 миллионов, часть из которых уже прошли вакцинацию.

- С учетом уже вакцинированных и переболевших полгода назад, это чуть более 2 миллионов человек. Если мы будем также активно наращивать темпы вакцинации, то выйдем на заданный график и достигнем 60% вакцинированных первой вакциной к 15 июля и второй вакциной к 15 августа, - отметила Анастасия Ракова.

В Москве с 25 июня можно получить QR-коды для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий. Однако власти Москвы не рассматривают введение QR-кодов для прохода в спортзалы, парикмахерские и метро.

- На сегодняшний день введение QR-кодов для этих направлений деятельности и организаций пока не рассматривается, но в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будем принимать адекватные ей решения, - сказала Анастасия Ракова в эфире «Первого канала».

По мнению властей города, самые рисковые сферы, где можно заразиться COVID-19 — это кафе, рестораны, концерты. Люди находятся там долго, а пространство, как правило, небольшое.

Объяснила Анастасия Ракова, почему нельзя получить QR-код уже после первой инъекции.

- Только после второго введения выдается QR-код. Как только выйдет в оборот «Спутник Лайт», однокомпонентная вакцина, тогда QR-код будет вручаться после первого введения, - отметила заммэра Москвы.