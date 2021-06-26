Школьника, который зарезал девушку в Москве, не стали отправлять в колонию

На Дарью Евдокимову напал 15-летний школьник с ножом. Фото: СОЦСЕТИ

30 апреля 2018 года Дарья Евдокимова возвращалась домой с работы. Около 22:00 на нее накинулся парень с ножом. Нападавший изрезал жертву и запинал ее, а потом сбежал. Преступником оказался 15-летний — на тот момент — школьник из Москвы Алексей М.

23 июня 2021 года парня признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Запись об этом корреспондент kp.ru обнаружил в картотек дел Мосгорсуда.

Дарье было 22 года. Она заканчивала РГУ нефти и газа им. Губкина и параллельно подрабатывала в салоне оптики. В злополучный день, она отработала последний день перед отпуском и шла домой. Нападали на нее в районе улицы 4-й Новокузьминской — Рязанский район Москвы.

Нападавшего задержали по горячим следам. Помогли уличные камеры. По версии следствия, подросток пошел на преступление из-за денег — хотел ограбить. Как писали СМИ, во время допросов парень признался, что увлекался компьютерными стрелялками и захотел в реальности ощутить, каково это убить человека. Однако адвокат подростка Иван Манюкин называл эти версии выдумкой журналистов.

Подросток сначала признал свою вину, но затем отказался от показаний. Его направили на психиатрическую экспертизу, которая подтвердила, что ребенок страдает расстройством. Суд постановил — отправить на принудительное лечение.

До этого подросток содержался в СИЗО. Но теперь его переведут в лечебницу для душевнобольных. Срок содержания в таких больницах — на усмотрение лечащих врачей. После этого преступника не подвергнут другим видам наказания.

Это дело также отметилось скандалом со сливом личных данных. В Telegram-каналы фото задержанного попало еще до того, как об этом узнала мать школьника.