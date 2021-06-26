«Благородные» грибы на улицах Москвы: На «Мосфильме» растут подосиновики, а на улице Косыгина - царство дубовиков

Миколог Михаил Вишневский рассказал, откуда на улицах города берутся деликатесные грибы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичи, которые в принципе обращают внимание на грибы, чаще всего видят на земле шампиньоны, а на деревьях - трутовики. К ним давно привыкли. «Благородные» грибы (к которым обычно относят трубчатые, то есть такие, у которых нижняя часть шляпки напоминает губку) встречаются гораздо реже. Однако, если смотреть под московские деревья внимательно, под ними можно найти много всего интересного.

В середине июня я несколько дней высматривал и фотографировал грибы на улицах (тогда как раз после холодов потеплело, и они полезли с невероятной активностью). Сейчас из-за жары они все высохли и распались. Но если снова случится температурный перепад (после жары начнутся дожди, а потом опять потеплеет - чаще всего грибницы массово выпускают плодовые тела после таких скачков влажности и температуры, а не после мифических «грибных дождиков»), будьте спокойны, полезут как миленькие.

ШАМПИНЬОНЫ ПРОИСХОДЯТ ИЗ ПУСТЫНИ

- Почему в Москве подосиновики, подберезовики и белые не растут массово? Здесь есть два фактора, - рассказывает самый известный российский миколог Михаил Вишневский. - Во-первых, большинство грибов, которые мы называем «благородными» - микоризные. То есть им, чтобы расти, нужен лес, и не просто лес, а соседство конкретных деревьев, с которыми они состоят в симбиозе. Бывает, грибы вырастают и под отдельно стоящими деревьями: например, когда в Москве высаживают привезенные из области молодые березы, к корням которых прицепились почва и грибница, под ними потом несколько лет лезут сыроежки или волнушки, даже подберезовики. Но настоящего большого леса в Москве нет, если не считать парки вроде Битцевского или Лосиного Острова.

Второй фактор: для развития грибов нужна хорошая сочная лесная почва. А то, что у нас на бульварах, и по составу немного не то, и, самое главное, постоянно подвергается вытаптыванию. А грибницы этого не любят. Они могут годами сидеть в такой почве и ждать, когда она немножко разрыхлится, но глобально в ней не плодоносят.

Поэтому в городе никогда не встретишь «ведьминых колец» грибов, или просто больших скоплений плодовых тел. Можно говорить только об одиночных грибах или небольших кучках.

- Почему тогда шампиньоны так хорошо себя чувствуют в Москве?

- Они как раз не микоризные грибы, им партнеры-деревья для жизни не нужны. Кстати, поэтому их так легко выращивать искусственно и тоннами продавать в супермаркетах. Шампиньоны - потомки грибов, которые когда-то развивались в пустынях, песчаных, каменистых или глинистых, типа такыров. За миллионы лет они к ним приспособились. И городские обочины дорог с их плотной слежавшейся почвой, если вдуматься, чем-то напоминают биотоп пустыни. Как и там, грибницы спят в ожидании дождя, после него выдают бешеный урожай и снова засыпают. Отдельные виды шампиньонов просто обожают утоптанную почву - они чем-то напоминают подорожник, семена которого лучше всходят, когда их втаптывают! Есть такой шампиньон двукольцевой, он же тротуарный - вот он как раз способен и асфальт взломать, и прекрасно себя чувствует на обочинах… Но и на границах московских полей фильтрации, там где богатая, в буквальном смысле унавоженная почва, шампиньоны растут превосходно, там прямо грибные места.

ЕСТЬ ИХ МОЖНО - НО РЕДКО И ПОСЛЕ ОТВАРИВАНИЯ

- Какие самые экзотические грибы вы сами встречали в Москве?

- Один - это, пожалуй, белый подосиновик. Когда-то его даже внесли в Красную книгу, по ошибке сочтя самостоятельным видом, но потом разобрались, что это просто особая цветовая форма обычного красного подосиновика, ничем другим от него не отличающаяся. Но, тем не менее, такие встречаются редко. И первый в своей жизни белый подосиновик я увидел рядом с платформой «Маленковская», неподалеку от Лосиного Острова. А второй гриб - клатрус Арчера, он же антурус Арчера, который вообще похож не на гриб, а на цветок, или даже на осьминога с красными щупальцами… Самые экзотические грибы у нас обычно появляются с привозной почвой из южных регионов, а иногда и вообще из тропиков - это когда везут какие-нибудь пальмы в кадках, а потом землю выбрасывают на газон. А так у нас в Москве все довольно обычно, хотя попадаются красивые грибы типа вольвариеллы шелковистой, которая растет на стволах живых или мертвых деревьев.

- Ну и вопрос, который терзает многих: эти грибы можно есть? В интернете ответ однозначный: нет, они накапливают все загрязнения из воздуха и из почвы, и смертельно опасны для человека.

- На регулярной основе их есть не стоит, если вы, конечно, не бомж, для которого это способ выживания. Можно наесться всякого разного в избыточном количестве. Но вообще-то - если мы говорим не о грибах, которые ядовиты сами по себе, а о съедобных - они накапливают из окружающей среды только водорастворимые загрязнители. Если мы отварим эти грибы в течение 10-15 минут и сольем отвар, 90 процентов нехороших веществ, даже радионуклидов, выйдут из них так же легко, как и вошли.

Дубовик оливково-бурый (Селезневская улица)

Удивительно красивый гриб, с оливковой шляпкой и золотистой ножкой, часто с красным губчатым слоем. Для Москвы он постепенно перестает быть диковинкой: как сообщают многие участники группы фейсбука «Что за гриб?», он уже несколько лет в больших количествах растет на улице Косыгина, неподалеку от главного здания МГУ. Перед употреблением его рекомендуют отваривать и сливать отвар, чтобы ушли изначально содержащиеся в нем неприятные вещества, способные вызвать расстройство желудка.

Дубовик Фото: Денис КОРСАКОВ

Подосиновик (территория киностудии «Мосфильм»)

Подосиновик Фото: Денис КОРСАКОВ

Сыроежка (Звездный бульвар)

Сыроежка Фото: Денис КОРСАКОВ

Моховики (территория киностудии «Мосфильм» и проезд Дубовой рощи)

Два представителя большого семейства съедобных и неплохих грибов. Коричневый (хотя шляпка у него и красная, называется он коричневым) и трещиноватый (тут все понятно). Они ценятся меньше, чем подосиновики, но стоит напомнить, что к роду моховиков относится, например, и деликатесный польский гриб.

Маховик коричневый Фото: Денис КОРСАКОВ

Маховик трещиноватый Фото: Денис КОРСАКОВ

Свинушка тонкая (ядовита!) (улица Образцова)

Повсеместно распространенный и, к сожалению, смертельно опасный гриб. Раньше он считался съедобным, и многие упертые грибники собирают его и по сей день с мотивировкой "у меня бабушка всю жизнь их ела и умерла в 98 лет". Но недавно выяснилось, что ядовитость свинушки в своем роде уникальна. Содержащиеся в ней антигены, попадая в кровь, прикрепляются к эритроцитам, красным кровяным клеткам - и никогда уже не выводятся из организма. Чем больше свинушек вы съели, тем больше антигенов находится в вашей крови. Когда отмеренный эритроциту срок жизни подходит к концу, он погибает - а антиген отрывается от него и пересаживается на соседний, живой эритроцит.

Как говорит Вишневский, «в какой-то момент вы съедаете очередную порцию свинушек - и она становится критической: возникает сильная аллергия на этот гриб. Организм наконец чувствует, что в нем содержится чужеродное вещество и начинает с ним бороться. Вырабатываются антитела; клетки, которые отвечают за действие иммунитета, находят эритроциты, на которых сидит антиген свинушки, пытаются его разодрать на кусочки и уничтожить. Но в результате раздирают сам эритроцит, а антиген остается целым и невредимым, "перескакивая" на следующий эритроцит. Организм убивает и эту красную кровяную клетку - а антиген пересаживается на соседнюю. Запускается лавинообразная каскадная реакция: эритроциты уничтожаются один за другим, а количество ядовитых веществ в крови не уменьшается. В итоге наступает сначала малокровие, потом нарушение работы печени и почек, а в итоге – смерть. Все зависит от силы вашего иммунитета. Некоторые люди действительно способны есть свинушки всю свою жизнь. А есть те, кто умирает после третьей порции. Это игра в русскую рулетку, и рисковать не стоит ни в коем случае».

Свинушка тонкая Фото: Денис КОРСАКОВ

Трутовик серно-желтый (Шереметьевская улица)

Этот мягкий трутовик (несмотря на название, по цвету он часто бывает желто-оранжевым) растет и в России, и в Америке; у нас мимо него спокойно проходят, а там он считается деликатесом, его культивир уют, называют chicken of the wood - "древесная курица» (он чем-то похож на нее по вкусу).