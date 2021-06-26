За отказ надеть маску полицейские под руки вынесли многодетную мать из МФЦ в Москве

Очевидцы пишут, что женщину задержали за то, что она зашла в МФЦ без маски. Фото: Кадр видео

Неоднозначный инцидент засняли днем 25 июня в МФЦ на улице Куусинена. Это центр госуслуг Хорошевского района.

— Отпустите, меня дочь в машине ждет! — кричит женщина, которая пытается усидеть на стуле, но ее «крутят» двое полицейских. После этого дама переходит на визг и добавляет. — Твари! Вы с ума сошли?

Другие посетители МФЦ принимают сторону задержанной. Просят полицейских не трогать посетительницу, но те непреклонны.

На руках у одного из сотрудников, женщина падает в обморок. Или делает вид, что теряет сознание. Ее волокут по МФЦ, вытаскивают на улицу, грузят в служебную машину.

Видео снабжено комментарием, что задержали несчастную за то, что она была без маски. Кроме того, в машине ее ждали дети. Учитывая, что в Москве стоит дикая жара, звучит страшно.

— Данный заявитель неоднократно нарушал режим пребывания на территории данного центра, а также общественный порядок, в следствии чего сотрудники центов были вынуждены обращаться к сотрудникам полиции, — сообщили представители центра «Мои документы».

«НАЗЫВАЛИ МАМУ ПСИХБОЛЬНОЙ»

Задержанной 52 года, в МФЦ она пришла оформлять соцкарту. Валентина Александровна — мать четырех детей. В машине ее ждали младшие — 14-летняя дочка и восьмилетний сын. Старший сын москвички 32-летний Александр рассказывает, что маме стало плохо в МФЦ и она сняла маску. Сотрудники сделали ей замечание и она вернула респиратор. Но по ее душу уже вызвали полицию.

— Сотрудники МВД не представилась, начали требовать документы, мама их просто игнорировала. Потом один из них додумался ткнуть на секунду маме в лицо своей ксивой. Стали под локти пытаться ее силой вытащить из МФЦ. Через час задержания полицейские поняли, что перегнули палку и стали давать заднюю. Даже перестали мою мать называть психбольной и грозить ей арестом за сопротивление полиции, — рассказал сын задержанной Александр.

При этом мужчина добавил, что сам не был очевидцем событий и доносит информацию со слова матери. Связаться с ней kp.ru не удалось.

— Она дает показание Следственному Комитету с полудня, — объяснил сын.

Видео вызвало большой резонанс в соцсетях. Как сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах, дежурную часть и телефон доверия МВД уже второй день атакуют неравнодушные к истории Валентины Александровны граждане.

— Дежурный не успевает трубку положить, как тут же звонят и требуют зафиксировать жалобу на работу полиции и привлечь сотрудников к ответственности, — поделился собеседник «Комсомолки».

«БЫЛА АГРЕССИВНА, УКУСИЛА ПОЛИЦЕЙСКОГО»

В полиции подтверждают: вызов к ним поступил от сотрудников МФЦ. По телефону они сообщили, что женщина не реагирует на просьбу надеть маску и ведет себя неадекватно.

— На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. На требования стражей порядка о прекращении противоправного поведения гражданка начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

На женщину составили протоколы за нарушение масочного режима (3.18.1 КоАП Москвы — штраф 4000 рублей — и неповиновение полиции (19.3 КоАП РФ). По последней статьей наказание определит суд. Может назначить штраф до 2000 рублей, 15 суток ареста или обязательные работы.

Кроме того, за укус полицейского могут возбудить уголовное дело. Этой частью занимается Следственный комитет.