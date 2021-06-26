Бывшую Lamborghini Aventador футболиста Кокорина эвакуировали за неправильную парковку с Патриарших прудов

Раньше дорогая машина числилась за скандальным футболистом Александром Кокориным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Патриарших прудах в Москве привыкли видеть крутые авто. В местные заведения частенько наведываются состоятельные гости. Правда, найти место для парковки в элитном районе трудно. Поэтому машины некоторые бросают в неположенном месте. 26 июня с Патриков эвакуатор ЦОДД увез Lamborghini Aventador.

Как сообщили kp.ru источники в правоохранительных органах, раньше машина числилась за скандальным футболистом Александром Кокориным. Но за рулем на Патриарших был другой человек. Себя он назвал просто водителем. В багажнике иномарки лежала стопка автомобильных номеров.

На Патриарших прудах в Москве эвакуатор ЦОДД увез Lamborghini Aventador. Фото: Предоставлено очевидцем

Александр Кокорин приобрел Lamborghini Aventador в 2015 году. Это не просто спорткар, а эксклюзивная серия LP 720-4 50. Итальянский концерн выпустил ее к 50-летию бренда. С конвейера сошли всего 100 машин. Под капотом 720 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч за 2,9 секунды. Максимальная скорость заявлена как 350 км/час. Приобрести такой можно более чем за 33 млн рублей.

В 2020 году Александр Кокорин рассказывал футбольному блоггеру Евгению Савину, автору канала «КраСава», что избавился от «Ламбы».

— Захотел очиститься, — заявил спортсмен.

Скандальную известность Кокорин получил вместе с коллегой Павлом Мамаевым. Их судили за хулиганство, после нападения на чиновника в одном из столичных кафе. На время следствия их даже брали под стражу и этапировали в СИЗО. Спустя пару лет, суд отменил приговор Мамаеву, но Кокорин остался судим.

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