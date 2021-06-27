На следующей неделе в Москве «похолодает» до +25 и пройдут дожди

Сильного похолодания и полной смены погоды не будет Фото: Михаил ФРОЛОВ

На прошлой неделе в Москве побиты четыре суточных рекорда температуры. Был покорен абсолютный максимум июня за 142 года метеонаблюдений. 23 июня термометр метеостанции на ВДНХ показал +34,8. При том что прибор спрятан в затененный ящик, который установлен на высоте два метра от земли. Так что на солнце вблизи зданий и асфальта были честные +40!

О том, чего ждать от погоды в грядущую неделю, kp.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов:

— Сильного похолодания и полной смены погоды не будет. Но понижение температуры случится. Уйдем вниз за +30 градусов Цельсия уже в понедельник, 28 июня. Затем придет небольшой циклончик, который будет в будни определять погоду у нас. Кратковременные дожди, а иногда и не кратковременные, температура около +25...+27 градусов.

Синоптик рассказывает, до 5 июля жары более +30 градусов в столичном регионе ждать не стоит. Говорить о погоде и тем более осадках дальше этой даты пока рано: точность таких прогнозов невысока. Зато можно констатировать, что московская жара пошла гулять по другим регионам.

— Гребень высокого давления, из-за которого в Москве стояла жара на прошлой неделе, смещается на восток страны, — рассказывает Александр Шувалов. — Теперь Поволжье, Урал и примыкающие к ним регионы испытают то, что было на Европейской территории России. Самым жарким местом в стране остается Якутск. Там и на прошлой неделе были температурные рекорды, над территорией завис антициклон, поэтому жара никуда не движется.

Ранее kp.ru рассказывал, что волна тепла пришла в Москву с севера Африки. Сначала она прошлась по Европе, напиталась от новых источников и добралась в столичный регион. Аномально жаркое лето в Москве бывало и раньше, но из-за глобальных изменений климата на планете, температуры становятся все выше, а продолжительность волны тепла — дольше.