В Москве началась выставка лучших урбанистических проектов

Заработала международная выставка дизайн-решений «Город: детали». Фото: предоставлено организаторами выставки
Заработала международная выставка дизайн-решений «Город: детали». Она посвящена благоустройству городов. В этом году ее проводят в онлайн-формате. На выставке более 500 экспонатов со всего мира.
Что показывают
Представлены семь тематических категорий: игровые комплексы, спортплощадки и тренеры, зоны отдыха, оборудование для выгула собак, арт-объекты, фонари, уличное оборудование - системы умного города, информационные стенды, указатели и урны.
В списке участников – всемирно известные дизайнеры и архитектурные бюро: Карим Рашид (США), 100 architects (Китай), Knitknot (США-Великобритания-Испания).
Фото: предоставлено организаторами выставки
Для чего это нужно
Посетители виртуальной выставки смогут голосовать за понравившиеся решения. Лучшие внесут в перечень и используют в программе мэрии Москвы «Мой район». А еще это тренирует насмотренность и хороший вкус, а значит повышает гражданскую активность в стремлении сделать лучше свой город.
Фото: предоставлено организаторами выставки
Как посмотреть выставку
Посетите сайт «Город: детали». Там можно посмотреть каждый экспонат в формате 360-градусной панорамы, проголосовать за лучшие вплоть до 4 июля 2021 года. На сайте проекта есть трансляции деловых дискуссий, мастер-классы урбанистов, архитекторов и других экспертов, которые могут сделать жизнь в мегаполисе лучше и интересней.
Фото: предоставлено организаторами выставки