В Москве началась выставка лучших урбанистических проектов

Заработала международная выставка дизайн-решений «Город: детали». Фото: предоставлено организаторами выставки

Заработала международная выставка дизайн-решений «Город: детали». Она посвящена благоустройству городов. В этом году ее проводят в онлайн-формате. На выставке более 500 экспонатов со всего мира.

Что показывают

Представлены семь тематических категорий: игровые комплексы, спортплощадки и тренеры, зоны отдыха, оборудование для выгула собак, арт-объекты, фонари, уличное оборудование - системы умного города, информационные стенды, указатели и урны.

В списке участников – всемирно известные дизайнеры и архитектурные бюро: Карим Рашид (США), 100 architects (Китай), Knitknot (США-Великобритания-Испания).

Фото: предоставлено организаторами выставки

Для чего это нужно

Посетители виртуальной выставки смогут голосовать за понравившиеся решения. Лучшие внесут в перечень и используют в программе мэрии Москвы «Мой район». А еще это тренирует насмотренность и хороший вкус, а значит повышает гражданскую активность в стремлении сделать лучше свой город.

Фото: предоставлено организаторами выставки

Как посмотреть выставку

Посетите сайт «Город: детали». Там можно посмотреть каждый экспонат в формате 360-градусной панорамы, проголосовать за лучшие вплоть до 4 июля 2021 года. На сайте проекта есть трансляции деловых дискуссий, мастер-классы урбанистов, архитекторов и других экспертов, которые могут сделать жизнь в мегаполисе лучше и интересней.