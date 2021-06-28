Подобрать правильный код

Главные вопросы о QR-кодах в Московской области Власти Подмосковья разъяснили, как будет работать новая система для вакцинированных и переболевших ковидом. Фото: Антон ДЕНИСОВ/РИА Новости

Чтобы сдержать очередную волну роста числа заболевших коронавирусом, власти Московской области ввели новые ограничения. Они включают в себя новые правила проведения массовых мероприятий, работы общепита и размещения в гостиницах (см. «Конкретно»). Кроме того, едва ли не главным «документом» для жителей Подмосковья в ближайшее время становится QR-код вакцинированного - по сути, подтверждение, что человек получил две части прививки от ковида, дает ему возможность жить практически без ограничений.

Власти Подмосковья разъяснили, как будет работать эта система.

ВЕЛКАМ В КАФЕ И НА ФУД-КОРТЫ!

• Для чего нужен QR-код?

- QR-код с подтверждением, что человек прошел вакцинацию или переболел менее 6 месяцев назад, позволит с 28 июня посещать кафе, бары, рестораны, фуд-корты, а также отдыхать в санаториях Подмосковья. Основным документом для этого является QR-код, который приходит в личный кабинет на портале Госуслуги, и документ, удостоверяющий личность, - чтобы была возможность проверить, что сертификат принадлежит данному человеку.

• Как используется QR-код?

- QR-код предъявляется сотруднику в электронном или бумажном виде при входе в заведение. Тот через смартфон отсканирует QR-код и сверит его с документом, удостоверяющим личность.

• Как и где его получить?

- QR-код придет в личном кабинете на портале Госуслуги, если вы:

а) прошли вакцинацию двумя компонентами любой из зарегистрированных в России вакцин;

б) официально переболели COVID-19 менее 6 месяцев назад.

QR-код появится в личном кабинете автоматически, если у пользователя подтверждена учетная запись. Подробнее о том, как это сделать, - на сайте gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2.

Кстати. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ТОЛЬКО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ВАКЦИНЫ!

Для безопасности посетителей и работников в заведениях общепита начнут действовать QR-коды для вакцини- рованных. Фото: Pavel Golovkin/AP/East News

• Если я привился за границей иностранной вакциной, смогу ли я получить QR-код?

- Нет. QR-код можно получить только после прохождения вакцинации в России, любой из вакцин, зарегистрированных в нашей стране.

• Если у меня нет личного кабинета на портале Госуслуги, как я могу получить QR-код?

- Вы можете самостоятельно зарегистрироваться на портале Госуслуги или обратиться в МФЦ.

• Как быть тем, у кого нет смартфона или возможности воспользоваться интернетом?

- Необходимо обратиться в МФЦ.

• Если у меня есть вид на жительство в РФ и я привился в Московской области, могу ли я получить QR-код?

- Да. Для этого вам необходимо завести учетную запись на портале Госуслуги.

• Я могу пользоваться общественным транспортом, если у меня нет QR-кода?

- Да. В настоящее время в Подмосковье QR-код для этого НЕ требуется.

• Что делать, если у меня возникли проблемы с получением QR-кода?

- Необходимо проверить корректность введенных данных в вашей учетной записи на портале Госуслуги.

Если данные введены корректно, надо убедиться, что аккаунт подтвержден (подробности читайте на сайте gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2).

Если данные корректны, учетная запись подтверждена, а QR-код все равно не приходит, оставьте обращение на портале Госуслуги.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КТО ПОКА БЕЗ QR-КОДА?

- Детям до 18 лет не требуется оформление QR-кодов.

• Будет ли QR-код по медотводам?

- Нет. Медицинский отвод от вакцинации не предполагает наличия сертификата с QR-кодом.

• Если я переболел бессимптомно и не обращался к врачу, как мне получить QR-код?

- Никак. Если вас нет в реестре переболевших COVID-19, вы не получите QR-код.