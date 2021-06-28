«Суперливень» обрушился на Москву: прямая онлайн-трансляция

Днем 28 июня в Москве может выпасть до 70% суточной нормы осадков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 28 июня в Москве может выпасть до 70% месячной нормы осадков. Кроме того, ожидается град и шквалистые порывы ветра. Такой прогноз дали специалисты центра погоды «Фобос». Региональное МЧС также разослало предупреждение: опасаться «суперливня» нужно до самого вечера.

«Комсомольская правда» следит на сайте, что происходит с погодой в Москве 28 июня. Около полудня в столице начался ливень, налетел ветер. К столице идет грозовой фронт, поэтому все небо будет во вспышках молний. Не исключены подтопления, как прошлым летом.

Однако большинство жителей мегаполиса дождь не испугал, а скорее, обрадовал. После недели аномальной жары, люди ждут короткой периода прохлады. Однако несмотря на ливень, жара не думает уходить. Будет +28…+30 градусов. Но низ-за дождя и ветра ощущаться они будут легче.