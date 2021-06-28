В московских пунктах выдачи Яндекс.Маркета теперь можно получить заказ без слов

В нескольких пунктах выдачи Яндекс.Маркета в Москве тестируют возможность забрать заказ без лишних действий и слов. Функцию пользователи могут активировать в приложении маркетплейса. Когда покупатель будет подходить к пункту выдачи, менеджер получит уведомление и начнет готовить посылку. Показывать документы, называть номер заказа не потребуется — останется только забрать посылку.

Новая услуга Яндекс.Маркета особенно пригодится слабослышащим и другим людям с ограниченными возможностями. А еще она придется по душе интровертам — тем, кто не любит общаться. Перед тестированием Маркет опросил пользователей. Более трети (37,2%) причислили себя к интровертам, а 55,5% сообщили, что хотели бы забирать посылки из пункта выдачи без общения с сотрудниками. Часть респондентов (17%) заявили, что готовы даже доплатить, чтобы забрать посылку без лишнего контакта с другими.

О прибытии покупателя Маркет заранее узнает с помощью сервисов геолокации. Местоположение пользователя определяется в ограниченной зоне вокруг пункта выдачи: если человек оказался в ней, сигнал поступает сотрудникам этого пункта. Покупателю остается только прийти и сразу забрать подготовленную посылку.

Пока услугу тестируют в 13 московских пунктах выдачи Яндекс.Маркета. Она доступна владельцам смартфонов с iOS версии 7 или выше. Чтобы пользоваться услугой, в приложении маркетплейса нужно разрешить определение геопозиции. После теста сервис может ввести услугу в других городах России, а также включить ее для пользователей Android версии 4.3 и выше.

В Маркете ожидают, что упрощенное получение заказов ускорит выдачу посылок и уменьшит очереди.