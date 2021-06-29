Спустя 19 лет полицейские задержали москвичку, которая заживо сожгла мужчину в одном из домов Зеленограда

Обнаружив новые детали и сверив все улики, полицейские смогли установить личность предполагаемой убийцы - ей оказалась 49-летняя женщина, живущая в соседнем доме. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жестокое убийство произошло в ноябре 2002 года в одном из многоквартирных домов в Зеленограде. Местные жители обнаружили в пролете между этажами мужчину со страшными ожогами. На место была вызвана скорая помощь и полиция. Пострадавшего экстренно госпитализировали в одну из городских больниц, где врачи боролись за его жизнь, однако ожоги оказались слишком серьезными. Мужчина скончался в реанимации вечером того же дня. Тогда полицейские не смогли сразу найти и задержать преступника, устроившего жестокую расправу. Дело долгие годы считалось неразрешенным, пока в июне этого года оперативники не напали на след. Обнаружив новые детали и сверив все улики, полицейские смогли установить личность предполагаемой убийцы - ей оказалась 49-летняя женщина, живущая в соседнем доме.

«Спустя 19 лет полицейские смогли установить личность причастной к жестокому убийству женщины. Ей оказалась 49-летняя Светлана В.*, жительница соседнего дома. Уже установлено, что 22 ноября 2002 года 30-летняя Светлана в пролетах между 8 и 9 этажами умышленно облила одежду Сергея С.* горючей жидкостью и подожгла, от чего тот моментально воспламенился. Женщина с места преступления сразу скрылась, а мужчина, в последствии, скончался в реанимации», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент с подозреваемой в жестоком убийстве работают следователи, которым предстоит установить все детали произошедшей в тот день расправы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В настоящий момент с подозреваемой в жестоком убийстве работают следователи, которым предстоит установить все детали произошедшей в тот день расправы. Мотивы, побудившие женщину на преступление, пока неизвестны.

Сейчас известно, что до обнаружения полицией женщина жила счастливой семейной жизнью. У Светланы есть дочь, которая несколько лет назад родила ей внучку. Подозреваемая работала в местном магазине и вела совершенно нормальную жизнь.

* - имя изменено

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