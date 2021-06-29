Болотную и Крымскую набережные в Москве свяжет новый пешеходный мост

Пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки появится в центре. Фото: mos.ru

На заседании президиума правительства Москвы одобрен проект пешеходного моста через Водоотводный канал Москвы-реки. Постановление об этом подписал сегодня, 29 июня, мэр Москвы Сергей Собянин.

Переправу построят в створе 3-го Голутвинского переулка. Она свяжет Болотную и Крымскую набережные. На них рядом с мостом обустроят дополнительные спуски к воде в виде деревянных конструкций и причала.

Помимо этого, на Болотной набережной благоустроят пешеходную зону общей площадью порядка 0,3 гектара.

По новому мосту пешеходы смогут быстро добраться от памятника Петру Первому и фабрики «Красный Октябрь» в парк искусств «Музеон». Сейчас им нужно пройти по Болотной набережной до Патриаршего моста и свернуть на Якиманскую набережную. Путь длиной около километра можно преодолеть за 15 минут.

Мост свяжет Болотную и Крымскую набережные.

Дополнительный пешеходный мост будет удобен не только для туристов и отдыхающих, но также и для работников расположенных на Балчуге офисов.

ТТХ моста

Длина - 56,6 метра.

Ширина - 8 метров.

Им смогут пользоваться до 900 человек в час.