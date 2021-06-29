Тарифы ЖКХ в Москве с 1 июля 2021 года: Что подорожает

Рассказываем о тарифах ЖКХ в Москве с 1 июля 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Середина лета традиционно приносит не только жару, но и повышение квартплаты. Рассказываем о тарифах ЖКХ в Москве с 1 июля 2021 года.

Напомним, ранее для москвичей сумма в квитанции частично выросла с 1 января. Тогда в среднем на 3,5% поднялись три жилищных тарифа - наём жилого фонда, плата за содержание жилья и взнос за капремонт. С 1 июля изменятся цены на коммунальные услуги - горячая и холодная вода, канализация, отопление, электричество и газ (см. «Конкретно», тарифы указаны для «старой» Москвы).

В столичной мэрии уточнили, что в совокупности тарифы проиндексированы на 3,6%. Это ниже предельного значения, утвержденного для Москвы федеральным правительством (4,6%) и ниже уровня инфляции (5,1% в мае 2021 к маю 2020 года). По оценке властей, для потребителей разница между предельным значением и реальным показателем индексации соответствует экономии в целом 2,7 миллиарда рублей.

«Все действующие льготы и социальная поддержка жителей по оплате услуг ЖКХ полностью сохраняются, - сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развитию города Кирилл Пуртов. - В столице такими льготами пользуется 52 категории горожан. Это порядка 3,5 миллионов человек или почти каждый третий житель города. Кроме того, 649 тысяч семей получают субсидии на квартплату. В городском бюджете на эти льготы выделено всего 48,4 миллиардов рублей».

По его словам, с 1 июля для семьи из трех человек, которая живет в квартире площадью 64 квадратных метра и оплачивает домашние удобства по счетчикам, в среднем «коммуналка» вырастет на 66 рублей 87 копеек на одного человека.

КСТАТИ

Рост ставок в 2021 году в столице выглядит так:

С 1 января

- соцнайм - на 3,5%;

- взнос на капитальный ремонт - на 3,5%;

- содержание жилья - на 4,6%.

С 1 июля

- холодная вода – на 3%;

- горячая вода – на 3,17%;

- отопление – на 3,22%;

- канализация – на 3,6%;

- электричество в домах: с газовыми плитами - на 4,6%, с электроплитами – на 5,7% (при одноставочном тарифе);

- газ - на 3%.

КОНКРЕТНО

1. Электричество (за кВт. ч)

Сейчас:

- в квартирах с электрическими плитами - 4 руб. 87 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем - 5 руб. 60 коп., ночью - 1 руб. 63 коп.)

- в квартирах с газовыми плитами - 5 руб. 66 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем - 6 руб. 51 коп., ночью - 2 руб. 32 коп.)

С 1 июля:

- в квартирах с электрическими плитами - 5 руб. 15 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем - 5 руб. 92 коп., ночью - 1 руб. 74 коп.)

- в квартирах с газовыми плитами - 5 руб. 92 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем - 6 руб. 81 коп., ночью - 2 руб. 48 коп.)

2. Холодная вода (за куб. м, по счетчикам)

Сейчас - 73 руб. 20 коп. (холодная вода - 42,30 руб. + канализация - 30,90 руб.)

С 1 июля - 75 руб. 59 коп. (холодная вода - 43,57 руб. + канализация - 32,02 руб.)

3. Горячая вода (за куб. м, по счетчикам)

Сейчас - 205 руб. 15 коп. (холодная вода - 42,30 руб. + подогрев воды - 162,85 руб.)

С 1 июля - 211 руб. 67 коп. (холодная вода - 43,57 руб. + подогрев воды - 168,10 руб.)

4. Отопление (за Гкал, по счетчикам)

Сейчас - 2467 руб. 38 коп.

С 1 июля - 2546 руб. 83 коп.

5. Cодержание и ремонт жилья (за 1 кв. м общей площади в месяц)

В домах со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом (за площадь в пределах норм *)

Сейчас - 31 руб. 89 коп.

С 1 июля - так же.

6. Социальный наем жилья (за 1 кв. м общей площади в месяц)

Сейчас

Для льготников:

- дома со всеми удобствами, с лифтом, в пределах Третьего транспортного кольца – 5 руб. 67 коп.

Для обычных жильцов:

- дома со всеми удобствами независимо от материала стен, наличия лифта и мусоропровода, за пределами Третьего транспортного кольца - 26 руб. 42 коп.

С 1 июля - так же.

7. Взнос за капитальный ремонт (за 1 кв. м общей площади в месяц)

Сейчас - 19 руб. 52 коп.

С 1 июля - так же.

8. Радио (за точку, в месяц)

Сейчас - 122 руб. 70 коп.

С 1 июля - так же.

9. Домофон (с квартиры, в месяц)

Сейчас - в среднем от 27 до 64 руб. (в зависимости от вида устройства и обслуживающей его фирмы).

С 1 июля - так же.

10. Телеантенна (с квартиры, в месяц)

Сейчас - 245 руб.

С 1 июля - так же.

11. Газ (за куб. м, по счетчикам)

Сейчас - 7 руб. 04 коп.

С 1 июля - 7 руб. 25 коп.

Примечание.

* Норма площади жилья, по которой начисляют плату за содержание и ремонт, состоит из социальной нормы площади жилья для семьи определенного состава (см. ниже) плюс 7 квадратных метров на каждого зарегистрированного в этой квартире. Социальная норма общей площади жилья:

- для одиноко живущего человека - 33 кв. м;

- для семьи из двух человек - 42 кв. м;

- для семьи из трех и более человек - 18 кв. м на каждого члена семьи.

Плату сверх норм берут с владельцев двух и более квартир.

Согласно постановлению правительства Москвы № 571-ПП от 29.11.11 г.

НА ЗАМЕТКУ

Взнос за капитальный ремонт жилых домов в Москве не платят:

1. Собственники в домах:

- официально признанных аварийными;

- в которых меньше пяти квартир;

- попавших в программу реконструкции или сноса.

2. Наниматели жилья.

3. Все жители домов, включенных в программу реновации.

4. Некоторые льготники (например, одинокие в возрасте 80 лет и старше).

Чтобы оформить такую помощь, нужно обратиться в своем округе в городской центр жилищных субсидий (ГЦЖС).