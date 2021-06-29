Тарифы ЖКХ в Москве с 1 июля 2021 года: Что подорожает

Рассказываем о тарифах ЖКХ в Москве с 1 июля 2021 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Середина лета традиционно приносит не только жару, но и повышение квартплаты. Рассказываем о тарифах ЖКХ в Москве с 1 июля 2021 года.
Напомним, ранее для москвичей сумма в квитанции частично выросла с 1 января. Тогда в среднем на 3,5% поднялись три жилищных тарифа - наём жилого фонда, плата за содержание жилья и взнос за капремонт. С 1 июля изменятся цены на коммунальные услуги - горячая и холодная вода, канализация, отопление, электричество и газ (см. «Конкретно», тарифы указаны для «старой» Москвы).
В столичной мэрии уточнили, что в совокупности тарифы проиндексированы на 3,6%. Это ниже предельного значения, утвержденного для Москвы федеральным правительством (4,6%) и ниже уровня инфляции (5,1% в мае 2021 к маю 2020 года). По оценке властей, для потребителей разница между предельным значением и реальным показателем индексации соответствует экономии в целом 2,7 миллиарда рублей.
«Все действующие льготы и социальная поддержка жителей по оплате услуг ЖКХ полностью сохраняются, - сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развитию города Кирилл Пуртов. - В столице такими льготами пользуется 52 категории горожан. Это порядка 3,5 миллионов человек или почти каждый третий житель города. Кроме того, 649 тысяч семей получают субсидии на квартплату. В городском бюджете на эти льготы выделено всего 48,4 миллиардов рублей».
По его словам, с 1 июля для семьи из трех человек, которая живет в квартире площадью 64 квадратных метра и оплачивает домашние удобства по счетчикам, в среднем «коммуналка» вырастет на 66 рублей 87 копеек на одного человека.
Рост ставок в 2021 году в столице выглядит так:
С 1 января
- соцнайм - на 3,5%;
- взнос на капитальный ремонт - на 3,5%;
- содержание жилья - на 4,6%.
С 1 июля
- холодная вода – на 3%;
- горячая вода – на 3,17%;
- отопление – на 3,22%;
- канализация – на 3,6%;
- электричество в домах: с газовыми плитами - на 4,6%, с электроплитами – на 5,7% (при одноставочном тарифе);
- газ - на 3%.
1. Электричество (за кВт. ч)
Сейчас:
- в квартирах с электрическими плитами - 4 руб. 87 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем - 5 руб. 60 коп., ночью - 1 руб. 63 коп.)
- в квартирах с газовыми плитами - 5 руб. 66 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем - 6 руб. 51 коп., ночью - 2 руб. 32 коп.)
С 1 июля:
- в квартирах с электрическими плитами - 5 руб. 15 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем - 5 руб. 92 коп., ночью - 1 руб. 74 коп.)
- в квартирах с газовыми плитами - 5 руб. 92 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем - 6 руб. 81 коп., ночью - 2 руб. 48 коп.)
2. Холодная вода (за куб. м, по счетчикам)
Сейчас - 73 руб. 20 коп. (холодная вода - 42,30 руб. + канализация - 30,90 руб.)
С 1 июля - 75 руб. 59 коп. (холодная вода - 43,57 руб. + канализация - 32,02 руб.)
3. Горячая вода (за куб. м, по счетчикам)
Сейчас - 205 руб. 15 коп. (холодная вода - 42,30 руб. + подогрев воды - 162,85 руб.)
С 1 июля - 211 руб. 67 коп. (холодная вода - 43,57 руб. + подогрев воды - 168,10 руб.)
4. Отопление (за Гкал, по счетчикам)
Сейчас - 2467 руб. 38 коп.
С 1 июля - 2546 руб. 83 коп.
5. Cодержание и ремонт жилья (за 1 кв. м общей площади в месяц)
В домах со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом (за площадь в пределах норм *)
Сейчас - 31 руб. 89 коп.
С 1 июля - так же.
6. Социальный наем жилья (за 1 кв. м общей площади в месяц)
Сейчас
Для льготников:
- дома со всеми удобствами, с лифтом, в пределах Третьего транспортного кольца – 5 руб. 67 коп.
Для обычных жильцов:
- дома со всеми удобствами независимо от материала стен, наличия лифта и мусоропровода, за пределами Третьего транспортного кольца - 26 руб. 42 коп.
С 1 июля - так же.
7. Взнос за капитальный ремонт (за 1 кв. м общей площади в месяц)
Сейчас - 19 руб. 52 коп.
С 1 июля - так же.
8. Радио (за точку, в месяц)
Сейчас - 122 руб. 70 коп.
С 1 июля - так же.
9. Домофон (с квартиры, в месяц)
Сейчас - в среднем от 27 до 64 руб. (в зависимости от вида устройства и обслуживающей его фирмы).
С 1 июля - так же.
10. Телеантенна (с квартиры, в месяц)
Сейчас - 245 руб.
С 1 июля - так же.
11. Газ (за куб. м, по счетчикам)
Сейчас - 7 руб. 04 коп.
С 1 июля - 7 руб. 25 коп.
Примечание.
* Норма площади жилья, по которой начисляют плату за содержание и ремонт, состоит из социальной нормы площади жилья для семьи определенного состава (см. ниже) плюс 7 квадратных метров на каждого зарегистрированного в этой квартире. Социальная норма общей площади жилья:
- для одиноко живущего человека - 33 кв. м;
- для семьи из двух человек - 42 кв. м;
- для семьи из трех и более человек - 18 кв. м на каждого члена семьи.
Плату сверх норм берут с владельцев двух и более квартир.
Согласно постановлению правительства Москвы № 571-ПП от 29.11.11 г.
Взнос за капитальный ремонт жилых домов в Москве не платят:
1. Собственники в домах:
- официально признанных аварийными;
- в которых меньше пяти квартир;
- попавших в программу реконструкции или сноса.
2. Наниматели жилья.
3. Все жители домов, включенных в программу реновации.
4. Некоторые льготники (например, одинокие в возрасте 80 лет и старше).
Чтобы оформить такую помощь, нужно обратиться в своем округе в городской центр жилищных субсидий (ГЦЖС).