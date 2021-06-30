В Москве задержали курьера с 20 фальшивыми сертификатами вакцинации

За последнюю неделю в Москве были задержаны несколько курьеров с фальшивыми сертификатами вакцинации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 июня в Москве возбудили уголовное дело за подделку сертификатов вакцинации от коронавируса. В Басманном районе на улице Бауманская задержан курьер, у которого при себе было 20 фальшивых бланков. Доставщик пока по делу проходит свидетелем. Уверяет, что он не знал, какие бумаги лежат в конвертах.

— Уголовное дело возбуждено по статье 327 УК РФ. По ней грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас оперативники разыскивают человека, который изготовил и передал сертификаты курьеру. — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Собеседник добавил, что за последнюю неделю в Москве были задержаны еще минимум четыре курьера с фальшивыми сертификатами вакцинации. Однако установить изготовителей бумаг найти пока не удалось. Подделки они продают через интернет, а затем нанимают представителей курьерских служб передать нелегальный документ.

Накануне kp.ru рассказывал, что в Москве начали продавать поддельные QR-коды, по которым можно попасть в ресторан и на массовое мероприятие. Как и фальшивые сертификаты, ими торгуют в интернете. Однако покупка бумажной подделки практически бесполезна. Поскольку без занесения в специальные реестры как данных о вакцинации, так и данных QR-кода, документы не действуют.

Покупателям нелегальных документов - QR-кодов, сертификатов, ПЦР-тестов - грозит штраф до 480 тысяч рублей, исправительные работы или до шести месяцев ареста. Продавцов могут наказать принудительными работами или отправить в колонию на срок до двух лет.