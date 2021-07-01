Нужно ли снова отстроить в Москве Сухареву башню

Улица Сретенка и Сухарева башня, 1890 год. Фото: Репродукция Фотохроники ТАСС

Когда в интернете появляются такие предложения (как, например, отстроить заново Сухареву башню, то есть вернуть её на историческое место), публика разбивается на два лагеря.

Первый населяют мечтательные романтики, неравнодушные москвоведы, гражданские активисты. Им искренне хочется сохранить облик города, вернуть ему утраченные памятники архитектуры, отреставрировать то, что пришло в упадок. А второй лагерь - это материалисты и прагматики, которые часто защищают собственные интересы. Например. Сухареву башню снесли в 1934 году специально для того, что реконструировать улицу и сделать её удобной для автомобилистов.

- А теперь получается что, - пишут представители второго лагеря, - вбухать в эту стройку целую прорву денег, уничтожить уютный зелёный сквер на Большой Сухаревской площади, да ещё оттяпать автомобильный участок Садового кольца (сделав вокруг башни круговое движение)? Нетушки, господа. Не дадим.

- Зато это будет первый шаг к тому, чтобы вернуть Садовому кольцу исторический вид, - отвечают или даже оправдываются первые. - Нужно сделать его действительно садовым. Посадить деревья и сократить количество автомобильных полос до возможного минимума. Сейчас это практически МКАД в центре Москвы.

Дальше разгорается спор, во время которого первые называют вторых неблагодарными потомками, а вторые первых - утопистами.

После чего все расходятся. А вопрос так и остаётся висеть в воздухе до следующей вспышки. Пока очередной популярный блогер не предложит поднять Неглинку из подземного коллектора. Или снести памятник Дзержинскому на Лубянке.

«СТРОЙТЕ В ПОЛЕ, ЗА ГОРОДОМ...»

Сквер на Большой Сухаревской площади и правда, замечательный. Несмотря на то, что рядом проезжая часть, можно спрятаться под сенью дубов, лип, рябин. Многие лавочки так и поставлены - поближе к густому дереву.

Сбоку от площади легендарная чебуречная «Дружба» (накануне интернет-общественность очень скорбела о её закрытии, но, по информации «КП», замок на дверь повесили временно - «в связи с ограничительными мерами»), дом, в котором жил Юрий Визбор (Ананьевский переулок, 5 стр 7) и круглосуточная шаурмяшная (закрываться не думает и даже наоборот - без «Дружбы» чувствует духовный и материальный подъем).

Ну а в центре - стела, установленная в 1996 году в честь 300-летия российского флота. Надпись на ней гласит:

«На этой площади находилась Сухарева башня, в которой с 1701 по 1715 год размещались навигацкие классы - первое светское учебное заведение, готовившее кадры для российского флота и государства».

Вид на Сухареву башню со стороны улицы Сретенки. Фото: ТАСС

Фундамент башни сохранился, но случайному прохожему сыскать его не получится - он законсервирован и находится в земле. О том, что его можно снова использовать по назначению, заговорили ещё в советские времена. Писали, как обычно, коллективные письма, разработали проект, но воплотиться в жизнь ему было не суждено. Три года назад началась всё та же шумиха. Споры, круглые столы. Кто-то эту инициативу ехидно окрестил безбашенной. А кто-то горячо поддержал.

В этом году в Музее Москвы заработала выставка «Миф о Сухаревой башне. К 165-летию со дня рождения Владимира Гиляровского» (еще можно успеть - экспозиция доступна до 11 июля). На ней представлены статьи знаменитого бытописателя, стихи, отрывки из книги «Москва и Москвичи», касающиеся именно Сухаревой башни и рынка, который её окружал. Дед Гиляй стал свидетелем её уничтожения. И, очевидно, сожалел об утрате:

«...не сегодня-завтра доломают её стройную розовую фигуру. Всё ещё розовую, как она была!»

И вновь пошли разговоры о том, чтобы восстановить памятник русской архитектуры. Некоторые москвоведы сравнивают его по ценности с Храмом Василия Блаженного. Ни много ни мало.

В 1930-е годы городские власти признали, что громоздкая постройка мешает развитию транспортной магистрали. И, несмотря на то, что многие за неё вступились, Сухареву башню снесли. Фото: wikimedia.org

ПРОТИВ - «НЕ ХОТИМ ДЫШАТЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЫЛЬЮ»

Однако среди местных жителей далеко не все горят желанием затевать стройку века. Например, Людмила Семчева, прожившая недалеко от Сретенки тридцать лет, рассуждает так:

- Сейчас здесь сквер, деревья. Хоть какой-то кислород вблизи Садового кольца. Потом эти липы вырубят, площадь огородят и будут несколько лет снабжать строительной пылью полрайона. Пожалуйста, восстанавливайте что хотите. Но не у нас, а где-нибудь в поле. Чтобы никому не причинять неудобств. Это теперь и Красные ворота восстанавливать, что ли (также уничтоженная триумфальная арка на Мясницкой улице, - прим. ред)? И Китайгородскую стену? И здания, сгоревшие во время нашествия Наполеона?

При этом Людмила согласна, что Сухарева башня - это уникальный объект.

- Но которого, так вышло, больше нет. Нужно строить что-то новое, достойное с точки зрения архитектуры. Ну и впоследствии беречь, а не разрушать.

ЗА - «ТАКИЕ СИМВОЛЫ НЕ ДОЛЖНЫ ИСЧЕЗАТЬ»

- Если говорить о величайших архитектурных потерях 20 века, то Сухарева башня, несомненно, занимает особое место, - сообщил «КП» известный москвовед Павел Гнилорыбов. - Она в стихах Окуджавы и Вознесенского. Она в художественной прозе и мемуарах. Про неё пишут историки, краеведы, архитекторы. Выходят не только газетные статьи, но и целые научные труды, монографии, книги. Это не просто утраченный объект, а символ столицы, который не должен исчезнуть. И потому лично я остаюсь горячим сторонником восстановления Сухаревой башни. В музее «Садовое кольцо» каждый год проводят большую конференцию, на которой собираются сторонники этой идеи. Инженеры, строители. И прочие технари. Они уверены, что вернуть Москве эту башню вполне реально. Причем поставив её на родной фундамент, который был обнаружен во время строительства подземного перехода на Садовом кольце (пятнадцать лет назад, - прим. ред). Напомню, Сухареву башню называли невестой Ивана Великого. 64 метра высотой, она в городском пространстве воспринималась как абсолютно тождественное тому, что находилось в столичном Кремле. И сейчас, я думаю, не потеряется. Вопрос коммуникаций и транспорта тоже вполне решаемый. Проезжую часть можно сохранить, сделав башню парящей и поставив ее на опоры. Далеко не новое инженерное решение. Между опорами - арки и автомобильные полосы. Не надо ни подземных тоннелей, ни эстакад.

Разборка лестницы Сухаревой башни, 1934г. Фото: wikimedia.org

СПРАВКА «КП»

Сухареву башню построили в 1695 году по проекту Михаила Чоглокова на пересечении Сретенки и современного Садового кольца. По одной из версий, название получила в честь полкового командира Лаврентия Сухарева, который не бросил Петра I в тяжелую минуту - царь бежал в Троице-Сергиеву лавру от старшей сестры Софьи, вознамерившейся свергнуть брата. После того, как неприятности миновали, Петр I велел возвести высоченную башню в знак благодарности стрелецкому полку Сухарева. Там же, в одной из палат, располагалась изба Лаврентия Панкратьевича. А вообще чего в ней только не было за все эти годы - вплоть до 1934-го, самого последнего. Это и школа фехтования, и школа математических и навигацких наук, и астрономическая обсерватория, и Адмиралтейская контора, и географическая школа, и резервуар Мытищинского водопровода, и склад городского архива, и Московский коммунальный музей. В 1930-е годы городские власти признали, что громоздкая постройка мешает развитию транспортной магистрали. И, несмотря на то, что многие за неё вступились (в том числе, архитектор Иван Жолтовский и художник-живописец Игорь Грабарь), Сухареву башню снесли. На это потребовалось чуть больше месяца.

КСТАТИ

По одной из легенд, в Сухаревой башне творил небезызвестный инженер, ученый и дипломат шотландского происхождения Яков Брюс. Современники считали его колдуном, который среди прочих чудес изобрёл эликсир молодости. А также возглавлял школу математических и навигацких наук, вёл астрономические наблюдения, предсказывал будущее, конструировал летательные аппараты... В народе всерьез поговаривали о черной книге, с помощью которой Брюс творил чудеса. И якобы впоследствии сам Сталин пытался её найти. Для этого было решено разобрать башню на кирпичики, а не взрывать, как обычно делали в таких случаях. Не нашел. Умер ученый в 65-летнем возрасте и в 1735 году был похоронен в Немецкой слободе.

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