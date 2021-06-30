Поджигатель премиального кроссовера Porsche стоимостью более 5 млн в Москве попал на видео

Сейчас полиция ведет проверку инцидента

В ночь на 30 июня жильцы девятиэтажки Сумская, 12, корп. 2 — это Северное Чертаново — проснулись от серии хлопков.

— Было три часа ночи. Во дворе загорелась машина. Соседи разбудили хозяев, вызвали МЧС. Но спасти машину не успели: выгорела так сильно, что восстановлен уже не подлежит. Сильнее всего сгорели капот и двигатель. Вероятно, источник возгорания был там, — рассказали корреспонденту kp.ru местные жители.

Однако очень скоро выяснилось, что стало причиной пожара. Камеры у подъезда засняли неизвестного, который сначала пару минут осматривает машину, кидает что-то на капот и сбегает.

Пламя уничтожило Porsche Macan. Цена иномарки из салона от 4,5 до 9 млн рублей.

— Но хозяйка машины, кажется, особо не расстроилась. Утром стояла рядом и смеялась. Говорит, машину купила месяц назад, КАСКО оформила. Так что страховая все выплатит, — добавили жильцы дома.

Сейчас полиция ведет проверку инцидента. По ее результатам наверняка будет уголовное дело за умышленное уничтожение имущества. По статье грозит до пяти лет колонии. Также если поджигателя установят, ему придется компенсировать убытки страховой.