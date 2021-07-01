Московский студент попросил не сообщать девушке о его смерти, пока та не сдаст важный экзамен

Сейчас Следственный комитет проводит проверку и устанавливает все детали произошедшей трагедии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жуткий случай произошел на улице Лукинская в Москве. В одном из домов был обнаружен труп студента "Российского государственного университета правосудия" 18-летнего Ивана К.* Тело юноши обнаружил его дедушка Александр Николаевич*, когда приехал проведать внука, который внезапно перестал отвечать на звонки. Пожилой мужчина сразу вызвал на место скорую помощь и сотрудников полиции. Прибывшие врачи уже ничем не могли помочь Ивану, молодой человек скончался несколько часов назад.

Полицейские осмотрели квартиру Ивана, порядок вещей нарушен не был, а дверь была закрыта изнутри. Следов, указывающих на криминальный характер смерти, обнаружено не было. Рядом с телом парня была найдена предсмертная записка.

«Прибывшие на место медики констатировали смерть 18-летнего Ивана К.* Предварительно установлено, что юноша скончался за 3 часа до того, как его обнаружил дедушка. Полицейские нашли рядом с телом юноши записку, в которой Иван просил не сообщать о случившемся его девушке Юлии*, как минимум до того как она сдаст важный экзамен 1 июля», - рассказал KP.Ru источник в правоохранительных органах.

О причинах, побудивших студента на такой страшный поступок, в настоящий момент не сообщается. Сейчас Следственный комитет проводит проверку и устанавливает все детали произошедшей трагедии.

*все имена изменены