Первые участники вакцинации в столице получили призовые автомобили

Первые победители получили ключи от машин. Москвичи, которые впервые прививаются, с 14 июня по 11 июля могут стать участниками розыгрыша автомобиля. Фото: Эдуард КУДРЯВИЦКИЙ

Москвичи продолжают массово записываться на вакцинацию от коронавируса. Мэр Сергей Собянин сообщил, что их количество увеличилось уже до 86 тысяч в рабочие дни. При этом горожане, которые впервые прививаются первым компонентом вакцины от COVID в одном из городских пунктов вакцинации с 14 июня по 11 июля, могут стать участниками розыгрыша автомобиля. На этой неделе победители начали получать свои призовые машины. Некоторые из них поделились своими историями.

УДАЧНО ВЫШЛА НА ПРОГУЛКУ

Москвичка Светлана Сергеева узнала о своем выигрыше… от знакомой. Казалось, трансляцию по телевизору, где объявили имена первых пяти счастливчиков, смотрели все, кроме самих теперь уже обладателей новеньких авто. Как выяснилось, вовсе даже не стимулирующая акция подтолкнула их сделать прививку.

- На вакцинацию решила идти сама из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, - рассказала Светлана. - К тому же этой инфекцией переболели мои родственники.

Во время прогулки в парке «Радуга» в Вешняках увидела павильон «Здоровая Москва» и решила больше не тянуть. По ее словам, после укола почувствовала небольшое недомогание, но все быстро прошло.

- Вакцинация очень важна, ведь многие заболевают, кто-то не соблюдает правила, вирус продолжает разлетаться, - говорит Светлана. - Надо остановить эту заразу. С прививкой я чувствую себя спокойнее. Моя дочь тоже защитилась от инфекции. Надеюсь, чем больше людей получит вакцину, тем быстрее мы победим ковид.

ВЫРАБОТАННЫЕ ПОСЛЕ БОЛЕЗНИ АНТИТЕЛА СТАЛИ ПАДАТЬ

Для менеджера столичной торговой компании Сергея Носова приятный бонус к прививке тоже стал неожиданностью. Причиной для своей вакцинации он назвал уменьшение выработанных после перенесенного ковида антител.

- А про розыгрыш машин мне рассказали уже, когда пришел в прививочный пункт в торговом центре в Щукино, - смеется Сергей. - Но не придал тогда этому значения. Сам укол перенес легко, никаких особых ощущений не испытываю. Моя супруга тоже сделала прививку. Вакцина дает всем шанс не попасть в тяжелую ситуацию. У нашего здоровья появляется щит от ковида. Хочется жить без ограничений, работать, отдыхать, путешествовать.

Важно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ДУМАЙ О ЗДОРОВЬЕ

Еще один победитель - сотрудник логистической компании Дмитрий Софьин. Звонок о выигрыше застал его врасплох. Даже подумал, что это мошенники. Но потом по своим данным проверил все на mos.ru, и сомнений не осталось.

- По работе я каждый день бываю в больницах, доставляю медицинские препараты, контактирую с большим количеством людей, поэтому решил защитить себя и привиться, - говорит Дмитрий. - Мы с супругой записались в пункт вакцинации в своей поликлинике. После укола у меня немного поднялось давление, потом все нормализовалось. Сейчас хорошо себя чувствую.

У Дмитрия уже есть машина. Приз отдает своей супруге, поскольку давно собирались покупать для нее авто.

- Главное, конечно, надо думать не о призах, не о машинах, а о своем здоровье прежде всего, - считает москвич. - Раз появилась такая возможность, нужно защититься от опасной болезни.