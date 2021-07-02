Тело мэра Коломны нашли в его собственной квартире: он мог совершить суицид

Мэр города Коломна Денис Лебедев. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тело мэра подмосковной Коломны Дениса Лебедева нашли в его собственной квартире. По предварительной версии, 46-летний чиновник мог покончить с собой.

- Дверь была закрыта изнутри, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

Лебедев жил в старом кирпичном трехэтажном доме в исторической части Коломны. Полицию вызвали соседи.

На месте сейчас работают криминалисты, сотрудники Следственного комитета опрашивают соседей и близких Лебедева.

Денис Лебедев - уроженец Коломны. После школы закончил здешний педагогический институт по специальности «учитель истории». Позже получил юридическое образование, работал на руководящих постах в частных компаниях. В 2011 году стал депутатом Московской областной думы. В 2014-2016 годах был главой городского округа Озеры, затем был назначен на аналогичный пост в Коломну.