Вместо пятиэтажек в Москве построят космические небоскрёбы

Первые башни начнут строить до 2023 году. Проект планируют запускать в несколько этапов до 2028 года

Захватывающее дух будущее столицы показали на Московском урбанистическом форуме. Напомним, он проходит в парке «Зарядье» до 4 июля включительно.

В ближайшие годы в одном из кварталов реновации в Хорошево-Мневниках построят пять космических небоскрёбов. Для этого снесут девять ветхих пятиэтажек. Проект под названием Union Park запускают совместно столичный концерн «Крост» и всемирно известное архитектурное бюро Zaha Hadid Architects (подробнее об авторах - см. ниже).

ЧТО СДЕЛАЮТ

Многофункциональный жилой кластер будет выглядеть так:

- 5 разноуровневых башен высотой до 200 метров с подиумом и «зелёным поясом», соединённые между собой;

- общая площадь: квартир - 184 тысячи квадратных метров, нежилых этажей с торговлей и разными услугами - 86 тысяч «квадратов»;

- благоустроенная зона площадью 2,6 гектара с прогулочными аллеями длиной 2,5 километра, спортплощадками, садиком для собак, беседками;

- 2 тысячи новых рабочих мест.

На подиуме комплекса:

- офисы и торговля;

- поликлиники;

- спортивные и развлекательные центры;

- образовательные зоны;

- кафе и рестораны.

На втором уровне:

- приватное пространство для жителей.

По всему комплексу на разной высоте:

- парковые зоны - от общественных мест отдыха на уровне земли до каскадов зеленых садов на крыше подиума. Из квартир можно будет выйти сразу в цветущие «джунгли». Здесь высадят яблони, боярышник, канадскую иргу, осоку, бадан, травы и другие растения.

В центре между башнями:

- главная площадь с уличной мебелью и арт-конструкциями.

В ближайшие годы в одном из кварталов реновации в Хорошево-Мневниках построят пять космических небоскрёбов

ФИШКА

Небоскребы обтекаемых или бионических форм (см. фото). Это фирменный стиль архитектуры Захи Хадид. Кстати, те, кто бывал в парке «Зарядье», наверняка помнят павильон ледяной пещеры с похожими плавными изгибами. Эти фасады строили специалисты «Кроста». Теперь они же вместе с зарубежными коллегами займутся новым проектом в Хорошево-Мневниках.

КОГДА ОТКРОЮТ

Первые башни начнут строить до 2023 году. Проект планируют запускать в несколько этапов до 2028 года.

Многофункциональный жилой кластер будет выглядеть так

ЧТО ГОВОРЯТ…

…главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов:

- В Москве довольно большой прирост населения, естественный и миграционный. Приходится думать, как размещать новых жителей, как выполнять социальные и экономические функции. Только плотно застроенный город может динамично развиваться и при этом обеспечивать комфортное проживание. Исторически высотное строительство в Москве всегда было, и сегодня такие точки есть, например, Москва-Сити.

У нас будут появляться и новые высотные центры — Южный порт, который станет новым центром развития на юго-востоке города, Большой Сити, а также площадки, которые будут застраиваться по программе реновации. Бюро Zaha Hadid Architects успешно работает над несколькими столичными проектами. В будущем в Хорошево-Мневниках появится еще один уникальный, тоже высотный, комплекс.

…директор архитектурного бюро Zaha Hadid Architects Кристос Пассас:

- Культура вашей страны нам очень близка интеллектуально и эмоционально. Мы работаем на российском рынке последние 15 - 20 лет. У нас есть целый ряд проектов: технопарк в Сколково, территория промзоны «Южный порт», частные здания, штаб-квартиры компаний, работа над столичными фасадами.

Проект в квартале реновации - это действительно инновационный подход, трехмерная организация пространства. Нам кажется, что это то, что нужно Москве. Вполне реалистичный проект. Мы используем разные уровни, не только высотные башни.

…генеральный директор концерна «Крост» Алексей Добашин:

- Люди устали от прямых углов и стандартных форм. Они хотят архитектуры нового времени. Многофункциональный кластер в Москве по концепции Захи Хадид позволит создать принципиально новую среду для жизни, используя модель 15-минутного города и современные технологические разработки, где каждый квадратный метр принесет пользу.

Вместо пятиэтажек построят космические небоскрёбы

АВТОРА!

Бюро Хадид придумывает для столицы станции метро и кварталы реновации

Британский дизайнер и архитектор Заха Хадид вошла в историю как первая женщина, получившая самую престижную награду мирового архитектурного сообщества - Притцкеровскую премию.

Среди известных зданий ее бюро - культурный центр Гейдара Алиева в Баку, мультифункциональный центр Galaxy Soho в Пекине, музей транспорта в Глазго (Шотландия) и дизайнерский культурный центр в Сеуле.

Кстати, в этом же бюро придумали один из вариантов планировки квартала для «столицы» реновации в Москве - района Кузьминки, где снесут больше всего старых домов. А проект станции метро с рабочим названием «Кленовый бульвар 2» Бирюлевской ветки, разработанный бюро Хадид, уже утверждён. Ее построят на пересечении Кленового бульвара с Коломенской улицей в районе Нагатинский Затон уже в ближайшие годы. Как это выглядит.