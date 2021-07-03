Полиция задержала блогеров и тиктокеров, которые перекрыли проезжую часть на Патриарших прудах

Веселье остановили полицейские

Вечер пятницы 2 июля в элитном районе Москвы — Патриаршие пруды — вновь закончился задержаниями. Блогер из Санкт-Петербурга Екатерина Заворовская устроила танцы на проезжей части. Девушка и ее группа поддержки перекрыли проезд по Малой Бронной.

Ребята включили музыку на бумбоксе и начали отплясывать под камерами. Веселье остановили полицейские. В это время дня на Патриарших всегда дежурят десятки сотрудников. Силовики вывели из толпы самых главных танцоров и увели в автозак. Остальных разогнали. Но судя по инстаграмам и тик-токам танцоров, они особо не расстроились — пошли праздновать в ресторан.

Впрочем, саму Заворскую и несколько ее сподвижников доставили в Пресненский отдел полиции. Молодежь в хорошем настроении продолжала танцы в участке, пока на них составляли протоколы. За блокирование дороги грозит штраф до 50 000 рублей, обязательные работы или арест в 15 суток. Наказание определяет суд.

Екатерина Заворская имеет 470 тысяч подписчиков в Instagram. Она участвовала в седьмом сезоне шоу «Холостяк» и аналогичном проекте YouTube-блогера Амирана Сардарова. До финала ни в одном из них не дошла.

Жители Патриарших прудов уже несколько лет жалуются на вечеринки под окнами. В престижном районе по вечерам собираются тусовщики, гоняют на авто, шумят у ресторанов. Недавно въезд на «Патрики» начали по вечерам перекрывать экипажи ДПС. Пускают только тех, кто покажет паспорт с пропиской.