Новые меры поддержки вакцинации в Москве: QR-коды по sms и гранты для законопослушных ресторанов

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые меры поддержки ресторанов и предприятий. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге анонсировал новые меры поддержки ресторанов и предприятий. Компании, которые первыми выполнят требования главного санитарного врача об обязательной вакцинации, получат гранты. Вот как об этом написал мэр:

«Огромный вклад в проведение вакцинации вносит московский бизнес. О вакцинации первым компонентом 60% работников уже отчитались свыше 1500 городских предприятий.

Чтобы поощрить наиболее ответственные и дисциплинированные трудовые коллективы, мы приняли следующее решение.

Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн рублей.

Кроме того, рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.

Рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на поощрение работников, сделавших прививку от COVID-19».

Мэр добавил, что подробные условия обеих акций поддержки бизнеса будут объявлены в ближайшее время.

Напомним, главный санитарный врач Москвы в середине июня подписал указ об обязательной вакцинации работников сферы услуг, ЖКХ, образования и чиновников. В коллективе должны быть привиты от ковида не менее 60% работников. Первый компонент вакцины нужно поставить до 15 июля.

С 28 июня рестораны Москвы начали работать в формате covid-free. Это значит, что сидеть в помещениях могут только вакцинированные гости, переболевшие ковидом менее шести месяцев назад или получившие отрицательный ПЦР-тест за 72 часа до визита. Остальные могут взять еду навынос. Также до 12 июля разрешено посещение летних веранд заведений без QR-кодов.

Кроме того, Сергей Собянин рассказал, что в Москве число жителей, которые сделали прививку хотя бы одним компонентом антиковидной вакцины, превысило 2,7 млн человек. Каждый день процедуру проходят 60-70 тыс. человек. Планируется, что за следующую неделю число вакцинированных повесит 3 млн человек.

В личном блоге мэр также написал:

«Заработала и система оформления QR-кодов. Цифровые сертификаты о наличии защиты от инфекции получили миллионы москвичей и гостей города.

Чтобы сделать получение QR-кодов максимально простым и необременительным, в ближайшие дни мы начнем рассылку sms об отрицательном результате ПЦР-тестов со ссылкой на оформленный QR-код. А в дальнейшем отработаем технологию рассылки sms с QR-кодами и после завершения вакцинации».

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